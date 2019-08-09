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Neden diyet bozuyorum? Devamlılık için ne yapmam gerekir?

Çevremizde bu kadar zayıflama merkezi varken, neden aynı orantıda obezite aldı başını gidiyor? Zayıflama üniteleri dolup taşarken, hala neden diyet yazıları okuyoruz? Bu tutarsızlıklar nerede başlıyor?

09 Ağustos 2019 Cuma 08:32
Neden diyet bozuyorum? Devamlılık için ne yapmam gerekir?

Zayıflama konusu trendlerden inmezken, yemek yeme çılgınlığı her geçen gün hızlanarak artıyor. Popüler kültür, bizi içine hapsetmeye çalışıyor. 

Birçok diyet listesi ya da programıyla karşılaşmışsınızdır. Artık sayıları gitgide artıyor. Fakat devamlılık yok. 

Bunların sebebi; sadece fiziksel görüntüyü düşünerek bir adım atmaktan kaynaklıdır. Kilo vermeyi, sağlığınızı düşünerek yaptığınızda, verimli sonuçlar elde edeceksiniz.

2 günlük diyetin sonunda, dayanamayıp 3 kat yemek yiyorsanız, bu durum psikolojiyle bağdaştırılır. Aslında yemek yemenin altındada bu prensip yatar. Fazla yemek, sadece sizi tatmin eder. Vücudunuza baktığınızda ise; yağlanmış karaciğer, yorulmuş mide, tıkanmış bağırsaklar ve zayıf bir böbrek görürsünüz. Eğer diyet yapmayı kendinize bir borç bilip, sağlığınız için devam ettirecekseniz başarılı olursunuz. 

Fazla yemek yediğinizde, karaciğer bu besinleri, daha sonra kullanmak için depolar. Uzun süreli kıtlık yaşanan dönemlerde, insanlar açlıktan ölmüyorlardı. Buna emin olabilirsiniz. Hele ki ramazan ve oruç kavramlarını hakkıyla yerine getirmeye çalışan bir millet olarak, fazla yemek yememenin önemsenmesi gerekir. 

Yemek; vücuttaki organ ve sistemlerin çalışmasını sağlayan, insanı ayakta tutan enerji kaynağıdır. Bir lüks değildir. En azından bunu benimseyerek diyet içerikli beslenmek size katkı sağlayacaktır.

Sağlıcakla kalın...

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 08:32
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