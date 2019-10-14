Neden 2019 model Volkswagen Golf 7.5 almalıyım?

Otomobil tutkunlarının merak ettiği 2019 model Volkswagen Golf 7.5’i, gelin daha yakından tanıyalım.

Volkswagen Golf son geçirdiği makyajla beraber ön ve arka yüzünde ufak değişimler yaşadı. Bu değişimler sayesinde otomobil daha modern bir görüntüye kavuştu.

Golf ön tarafında olduğu gibi arka tarafında da oldukça sade ve düz çizgilere sahip. Kompakt hatchback liginde çok radikal olmayan ağır başlı bir tasarım arıyorsanız; bu anlamda en iyi alternatiflerden biri. Bagaj hacmi kompakt hatchback ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede. Bagaj çift bölgeli olarak ayarlanmış durumda. Bagajın hemen altında ise ince stepne bulunuyor.

Aracın iç dizaynına gelecek olursak; düz hatlara sahip tasarımın artısını bence en fazla Golf’te arka tarafta görüyorsunuz. Arka tarafta sunulan hacim konusu bu segmentteki en iyilerden birisi. Hem omuz çizgisi rahatsız etmiyor hem tavan oldukça yukarıda. Bu sayede arka tarafta gayet ferah bir yolculuk yapma imkanı sağlanıyor.

Kompakt hatchback ligindeki birçok otomobilin arka tarafı bu anlamda iyi hissettirmez, Golf ise gerçekten bu sınıftaki en iyi otomobillerden. Arkada oturanlar için iki bardaklığı barındıran kolçak ve havalandırma mevcut. Son makyajla birlikte otomobilin ön panelinde dijital detaylar göze çarpıyor. Ön, arka park sensörü ve geri görüş kamerası oldukça güzel. 8 inç boyutundaki dokunmatik multimedya ekranı grafik ve hassasiyet olarak biraz daha iyileştirilmiş. Hemen altında havalandırma ünitelerinin kumanları sizleri karşılıyor. Onun altında da eşya gözü yer alıyor. İstenilen takdirde telefonunuza kablo bağlantısı da yapılabiliyor. Onun arkasına doğru geldiğimizde yine iki bardaklık (kapaklı) var. Hemen yan tarafında ise ışık ve benzeri yerlerde sizin yerinize fren yapan ‘Auto Hold’ fonksiyonu bulunuyor.

Şimdi sıra kaput altındaki motor ve performansta… Volkswagen Golf’ün 115 beygirlik 1.0 litre TSI motoru 200 Nm tork sağlarken, 100 km’de ortalama 5,0 litre yakıt tüketimi ve 11 gr/km emisyon salınımı değerlerine sahip. Midline Plus, Comfortline ve Highline donanım seçenekleriyle satılan yeni motor, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla kumanda ediliyor.

Otomobil alacak kişilerin bazıları bir noktada tereddüt ediyor. ‘1.0 litrelik bir motor bir aracı taşır mı?’ artık o devir geride kaldı. Turbo motora sahip olduğu için gayet ciğerli ve nefesli bir otomobil. Şanzımanda S konumu bulunuyor. Direksiyondaki kolçaklarla 7 ileri DSG şanzımanı manuel kumanda edebiliyorsunuz…

Volkswagen Golf’ün en bariz artılarından birisi, konforlu yapısı. Şehir içindeki kasis ve benzeri geçişleri kabinde oldukça az seviyede hissettiriyor. Yüksek hızlarda yalıtım bakımından kabine gelen yol sesi yok denecek kadar az.

2019 model Volkswagen Golf 7.5 hakkında tüm detayları sizler için derledik. Bir sonraki buluşmamızda farklı bir marka ve modelin analiziyle karşınızda olacağız...