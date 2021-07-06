Necmi Kadıoğlu kimdir? Necmi Kadıoğlu nereli? Necmi Kadıoğlu hangi görevlerde bulundu?

Necmi Kadıoğlu kimdir? Necmi Kadıoğlu 1954 yılında Gümüşhane’de doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul'da tamamladı. Gümrük Müşavirliği, Mali Müşavirlik, yurt içinde ve yurt dışında üst düzey yöneticilikler yaptı. 1992 ile 1993 yılları arasında Kâğıthane Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. 1994 ile 1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve altı çocuk babasıdır. 15 Aralık 2017 tarihinde istifa edene kadar Esenyurt Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür. 15 Aralık 2017 tarihinde Esenyurt Belediye başkanlığı görevinden istifa etti. Necmi Kadıoğlu’nun istifasından sonra Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe oldu. Necmi Kadıoğlu Esenyurt Üniversitesi Mütevelli heyeti üyesidir.