Necmettin Nursaçan kimdir? Necmettin Nursaçan kaç yaşında? Nereli?

Asıl ismi ile Necmettin Çeven, bizim tanıdığımız ismi ile Necmettin Nursaçan hoca yıllardır TV ekranlarında toplumumuzu dini yönden bilgilendirmek için programlar yapıyor. Peki Necmettin Nursaçan kimdir? Necmettin Nursaçan kaç yaşında? Necmettin Nursaçan nereli?

Necmettin Nursaçan, 1942 yılında Kayseri İline bağlı Hacılar’da doğdu. Yüksek tahsilini, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde yaptı. Sonrasında 15 Mayıs 1990 tarihinde memleketi Kayseri Müftülüğü’ne atandı.

Nursaçan Hoca, 9 Kasım 2005 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildı. 2007 yılında ise yaş sınırı sebebiyle emekli oldu. İyi derecede Arapça bilen Necmettin Nursaçan hoca, kuvvetli hitabeti, etkili vaazları, dinî ve sosyal konulardaki çalışmalarıyla bilinmektedir.

Çok sayıda tercüme, makale ve eseri yayımlanmış olan 79 yaşındaki Nursaçan Hoca, evli ve beş çocuk babasıdır.