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Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan Hakk'a yürüdü

Milli Görüş hareketi lideri Necmettin Erbakan’ın kardeşi Kemalettin Erbakan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:58:00 -
Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan Hakk'a yürüdü

Eski Başbakanlardan Milli Görüş hareketi lideri, Dr. Necmettin Erbakan’ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti.

Kemalettin Erbakan kimdir?

Diş hekimi olan 92 yaşındaki Kemalettin Erbakan, 1950’lerden itibaren İstanbul’da Milli Görüş hareketinde yer aldı. Kemalettin Erbakan’ın, Necmettin Erbakan’ın hatıralarını anlattığı, “Etraftakiler” adlı bir de kitabı bulunuyor.

Başbakanlık görevini 28 Haziran 1996 ile 30 Haziran 1997 arasında sürdüren Necmettin Erbakan ise 27 Şubat 2011’de vefat etmişti.

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