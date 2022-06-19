Necmettin Erbakan Üniversitesi bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2020 KPSS (P3) puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSS 2020 (P3) puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak kontenjan sayısına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru Başlangıç Tarihi : 17 Haziran 2022

Başvuru Bitiş Tarihi : 1 Temmuz 2022

Başvurular, https://www.erbakan.edu.tr sitesinde yer alan Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırılarak ve imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte 1 Temmuz 2022 tarihi mesai bitimine kadar “Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mh. Yeni Meram Cd. Kasım Halife Sk. No:11/1 A Blok Meram/ KONYA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Adaylar Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 katına kadar) veya Yazılım (Front – End) Uzmanı (2 katına kadar) pozisyonundan birine başvuruda bulunacaktır. Aynı anda birden fazla başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

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