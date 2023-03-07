Necmettin Batırel'den olay yazı! Akşener'e bunu mu dediler ki tornistan yaptı?

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, bir gün sonra yıktığı enkazın altına giren Meral Akşener'le ilgili bomba bir yazıya imza attı.

Akşener'in neden "tornistan" yapmış olabileceğini masaya yatıran Batırel, özetle şunları kaydetti:

"İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6’lı Masa'yı neden 1,5 yıl sonra devirdi? Neden 1 gün sonra yıktığı enkazın altına girdi?.. “Partimiz kıskaca alındı, dayatmaya (Kılıçdaroğlu’nu aday göstermeye) mecbur bırakıldı. Buna boyun eğmeyeceğiz bu bizim temel ilkemizdir. Bu masa potansiyel adayların tartışılabildiği bir masa olmaktan çıkmış, bir noter masasına dönüşmüştür...” dedikten sonra nasıl tornistan yaptı?

Kendisine herhâlde; "Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu kaybedecek, ama bunun sorumluluğu senin sırtına yüklenecek, bu vebalden kurtulamazsın. Israr edersen ana muhalefet partisi olmayı rüyanda görürsün” dediler. O da korktu bütün söylediklerini yuttu, "Noter masası"na geri döndü.

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Başından beri kazanamayacak aday diyerek itibarını sıfırladığı ve HDP’nin desteklediği Kılıçdaroğlu’na onay verdi. Bu hareketini seçmenine nasıl anlatıp onları ikna edecek, doğrusu çok merak ediyorum. (…)"