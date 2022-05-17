Necmettin Batırel'den bomba yazı! Rahat uyku uyuyamazsınız

Türkiye'nin, PKK'ya destek veren İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğini veto edeceğini açıklamasının ardından yaşanan tartışmalara değinen Necmettin Batırel, "Batı dünyasının Rusya’yı bitireceğim diye açtığı kapı bizim için nimet oldu. Bizi veto kararından vazgeçirmek için şimdi kılıktan kılığa giriyorlar. Yağma yok! Aslan gözünü açtı. Rusya'nın Avrupa'yı kuşatma politikasını göze alıyorsanız, şartlarımıza evet demezsiniz, sonucuna katlanırsınız, rahat uyku uyuyamazsınız" dedi. Batırel, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"NATO üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya ile Avrupa Birliği'ne katılmadan önce Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'da büyük bir Rusya paniği hâkim. Özellikle Putin’in Finlandiya ve İsveç'e yönelik, "Bu ülkelerin NATO üyeliği ciddi sonuçlara yol açar" sözü gerginliği zirveye çıkardı.

Şimdi Finlandiya ve İsveç'in muhtemel NATO üyeliği Avrupa'yı daha mı güvenli yoksa tehlikeli mi yapar? sorusuna cevap aranıyor. Bu iki ülkenin NATO’ya dâhil olması için bütün ülkelerin “evet” demesi gerekiyor. Türkiye bu konuda istekli değil. Zira İsveç, Türkiye'ye silah ambargosu uyguluyor ve terör örgütlerini himaye ediyor. Finlandiya ise terör örgütlerine resmî destek veriyor. Ayrıca Finlandiya, Türkiye'nin AB üyeliğini veto eden ülkeler arasında...

Ukrayna savaşı sırasında tahrik edilen Avrupa, Rusya'ya yaptırım uygulamasının bedelini ağır şekilde ödüyor. Akaryakıt sıkıntısı had safhada, enflasyon zirvede, sanayi üretimi kırmızı alarm veriyor, büyüme hızında daralma var. Avrupa, evleri ve enerji endüstrisini ısıtmak için büyük ölçüde Rus yakıtına bağımlı. Bu yüzden ruble ile ödeme yapmayı kabul etmek zorunda kaldılar...

24 Şubat’ta savaş başladıktan sonra 150 rubleye çıkan dolar bugün 63 rubleye düşmüş durumda. ABD ise ortaya çıkan savaş tablosu nedeniyle Avrupa ülkelerine milyarlarca dolarlık silah satış anlaşmaları imzalayarak çok büyük kazanç elde ediyor. Ukrayna krizinin uzaması ile gündeme gelen İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyesi olma girişimiyle yaşanan korku güvenlik harcamalarını zirveye çıkarıyor. Sonuçta ülkeler bütçelerinin önemli bir kısmını savunmaya ayırarak büyüme hızından vazgeçmek zorunda kalıyor. Yani ülkelerini korumak, can güvenlikleri için ekonomik sıkıntıya razı olmak zorunda kaldılar...

Türkiye’nin önüne altın tepsi içinde büyük fırsat kapısı açıldı. Rusya’nın Avrupa’yı ele geçirmesini önlemek için İsveç ve Finlandiya NATO üyesi yapılmak isteniyor. Ama Prof. Dr. Salih Yılmaz’a göre Ankara’nın buna evet demesi için şartları var. 1) NATO ülkeleri PKK-FETÖ üyelerini yazılı garanti vererek Türkiye’ye iade etmeli. 2) Tüm NATO üyeleri Türkiye’ye silah ambargosunu kaldırmalı. 3) Kıbrıs sorununun çözümüne kesin destek verilmeli, Yunan adalarının silahlandırılmasından vazgeçilmeli. 4) F-35 projesinde Türkiye yerini almalı, acil askerî ihtiyaçları karşılanmalı. 5) Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge konusunda garanti verilmeli, 6) YPG ve PYD terör örgütlerine yardım sonlandırılmalı. Irak ve Libya'da başta olmak üzere Batı Trakya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de çözüm garantisi verilmeli...

Bu da benim teklifim: 7) Uluslararası reyting kuruluşları Moody’s ve Standard and Poors’un Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir ülke seviyesine çıkarması sağlanmalı...

Batı dünyasının Rusya’yı bitireceğim diye açtığı kapı bizim için nimet oldu. Bizi veto kararından vazgeçirmek için şimdi kılıktan kılığa giriyorlar. Yağma yok! Aslan gözünü açtı. Rusya'nın Avrupa'yı kuşatma politikasını göze alıyorsanız, bu şartlarımıza evet demezsiniz, sonucuna katlanırsınız, rahat uyku uyuyamazsınız. Plan tutmadı, evdeki hesap çarşıya uymadı!"