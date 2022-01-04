Necmettin Batırel’den bir uyarı daha: Herkes aklını başına alsın!

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Bakırel, ocak ayı itibariyle yapılan zamlar ve Türkiye’deki ekonomik gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

“Şartlara bakarak karar verin”

“Yaşadığınız hayat şartlarını 1 yıl öncesine göre değerlendirin, farkı göreceksiniz.” diyen Necmettin Batırel, “Giyiminizden yiyip içtiğinize, kullandığınız aletlere, cep telefonları sayılarına, bilgisayarlara ve hayat kalitenizi arttıran şartlara bakarak karar verin.” dedi.

Türkiye gazetesindeki köşesinde “Beyler, size söylüyorum!” başlıklı yazısında Batırel, 2022’de yaşanabilecek olası ekonomik gelişmelere ilişkin şu sözleri kaleme aldı:

“Düşük bir bütçe açığına sahibiz”

2022'de bütçe giderleri 1 trilyon 751 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 473 milyar lira, bütçe açığı 278 milyar lira tahmin ediliyor.

Bu rakamları TBMM’de bütçenin kabul edildiği 18 Aralık’taki 16,65 TL’deki kuru esas alarak çevirirsek, 104,9 milyar dolarlık harcamaya karşılık 88,5 milyar dolarlık gelir bekleniyor…

16,4 milyar dolarla son derece düşük bir bütçe açığına sahibiz...

“Muhalefet fiyatlar arttı diye yaygara koparıyor”

Bütçe harcamalarının büyüklüğü, millî gelire oranı ile ölçülür. Millî gelir bu ülkede bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetler toplamının parasal değeridir. 2021’de 950 milyar dolar olduğu varsayılırsa, harcamaların millî gelire oranı %11,85 olacak.

Hükûmet vatandaştan bu yıl toplayacağı 88,5 milyar dolarlık gelirin yüzde 11,85’ini (yani 100 liranın 12 lirasını) bütçeye koyarak harcayacak…

Buradan şuraya geleceğim, her yılbaşında olduğu gibi takvime bağlanmış zamlar acımasızca eleştiriliyor. Kimse oranların olabildiğince düşük tutulduğunu görmüyor. Muhalefet fiyatlar arttı diye yaygara koparıyor…

Memurlara ek ödemeyi kim karşılayacak?

Hizmetler hangi imkânlarla yapılacak kimse düşünmüyor? Asgari ücrete %50 zam nasıl gerçekleşti? Emeklilerin maaşları nasıl %50 arttırılıyor?..

Memurlara ek ödemeyi kim karşılayacak? Üzümü yiyorlar bağı soran yok. Bütün harcamalar bütçeden yapılacak. Bütçenin kasası da vergiler…

Vermeden almak olmaz. Hükûmet vergi gelirleriyle elde ettiği kaynağı vatandaşına hizmet olarak kullanıyor. Pandemi dolayısıyla geçen sene sadece sağlığa 238 milyar lira harcandı. Çiftçiye 42 milyar lira tarımsal destek sağlandı. 114 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirildi. 2022’de rakamlar daha da büyüdü.

Eğitime 273,5, sağlığa 304,6, sosyal harcamalara (dar gelirlilere yiyecek-yakacak, ilaç, mesken) 104,2, tarıma 57,6, reel sektöre 68,9, savunmaya 181 milyar lira ayrıldı. Bu harcamalar nasıl yapılacak? Toplanan vergilerle tabii...

Türk milletinin refah seviyesi yükseliyor...

Yaşadığınız hayat şartlarını 1 yıl öncesine göre değerlendirin, farkı göreceksiniz. Giyiminizden yiyip içtiğinize, kullandığınız aletlere, cep telefonları sayılarına, bilgisayarlara ve hayat kalitenizi arttıran şartlara bakarak karar verin. Oturduğunuz yerden verdiğiniz siparişler kapınıza geliyor.

Dünyanın her yerine bir tuşla ulaşabiliyorsunuz. Süper hıza ulaşan internetin 200 milyar liralık altyapısını kim hazırladı? Bugün Avrupa’da ABD’de olmayan sağlık sistemine nasıl kavuştuk? Aklınıza geliyor mu? Evet enflasyon 19 yılın en yükseğinde.

Ama unutmayın Avrupa'da son 28 yılın, Amerika'da son 31 yılın zirvesinde. Hükûmet aşırı fiyatlara karşı maaşlarda tarihî artışlara giderek vatandaşını ezdirmiyor. Gece gündüz milletinin rahat etmesi için çalışıyor. Hiç şikâyet etmeyin, alışveriş merkezlerine bakın zamlara rağmen ağzına kadar dolu. Üretimle birlikte istihdam artıyor…

“Tamam mı beyler, size söylüyorum!”

Herkes aklını başına alsın. Hizmet var mı, var. Hem de en iyisi. Kullanan var mı? Kum gibi... O zaman sıkılmadan, şikâyet etmeden, seve seve bedelini ödeyeceğiz. Tamam mı beyler, size söylüyorum!..