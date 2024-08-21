Necmettin Batırel, yeni dönemi tüm Türkiye'ye duyurdu: Hiç şikayet etmeyin

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, hükûmetin yeni ekonomik programının CHP'ye destek veren vatandaşlar sonrası devreye sokulduğunu belirtti. Şirketlerin enflasyon muhasebesiyle vergiye tabi gelirlerini azaltma çabalarının adaletli bir şekilde denetleneceğini vurgulayan Batırel, "Artık ihsan yok, adalet var!" dedi. Batırel, vatandaşların ekonomik tedbirlerden şikayet etmemesi gerektiğini söylediği yazısında şunları kaydetti:

"Hükûmet, vatandaşın yerel seçimlerde kendisine destek vermeyerek CHP’yi baş tacı etmesinden sonra yeni bir ekonomik programı devreye soktu. Artık ihsan yok adalet var... Devletin menfaati neyi gerektiriyorsa o karar alınıyor, hayata geçiriliyor...

Kaybedilecek bir dakikamız yok. Maliyetler sürekli arttığı için elektrik doğalgaz ile otoyol ve köprülere zam yapıldı. Vergi reformu devreye alındı. 27 Ağustos 2024 tarihinde bilançolar üzerinde uygulanan enflasyon muhasebesi yürürlüğe girecek. Düzenle­me stoktaki varlıkların, demir­baş, makine ve teçhizatların artan değeri üzerinden vergi ödenmesi­ni içeriyor. Şirketler vergiye tabi gelirini azaltmak için stoklarına amortisman uyguluyor. Amortisman; aşınma ve yıpranma, eskime veya diğer faktörler nedeniyle bir varlığın değerindeki azalmadır.

Şirketler stoklarındaki ürünler için amortisman (yıpranma payı) uygulayarak değerini düşürüyor. Böylece daha az vergi ödüyor. Hem amortisman uygulayacaksın hem de vergiden kaçacaksın. Yok öyle yağma!..

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Sırada mobilya sektörü var. Benim işçim memurum son kuruşuna kadar vergisini öderken, iş dünyası da verecek. Türkiye’de az kazanan az vergi veriyor, ama çok kazanan bırakın çok vermeyi çoğu hiç vergi vermiyor! Şirketler 27 Ağustos’ta enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda. Enflasyon düzeltmesi işlemi, parasal olmayan kalemlerin düzeltme işleminde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle mali tabloların raporlandığı tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasıdır.

Aslında bu düzenleme yeni değil. Yıllık bazda yapılıyordu. Eğer 3 dönem yüzde yüzden fazla enflasyon olursa şirketler bilançolarını buna göre ayarlamak zorundalar. 3 sene önce alınan aracın değeri 1 milyon olarak kaydedildiyse şu an bu aracın bir değerlenmesi söz konusu. Ancak piyasa sıkışık olduğu için bu düzenleme 27 Ağustos’a ertelendi.

Şirketlerin aktifleri ve borçlarının bir sene içinde değerlenmesi ile birlikte eğer borçlar alacaklardan fazla ise bir vergi ödemesi söz konusu. Satış olmadan vergilendirilmiş bir kazanç gibi değerlendiriliyor. Peşinen vergi alınıyormuş gibi bir algı ortaya çıkarılıyor. Öyle değil. Enflasyon düşerse -ki 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye gerilerken 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yıllık enflasyonun ağustosta belirgin şekilde gerilemesi ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesi bekleniyor- o zaman ödenecek vergi miktarı da azalacak.

Artık adam kayırma yok, iltimas yok, tehir yok. Bugüne kadar hükûmet hep verdi. Ama karşılığını alamadı. Zira esere, projeye boğulan vatandaş doydu. Hiç kimse zamlar yapılıyor diye şikâyet etmesin. Ne ekersen onu biçersin!.."