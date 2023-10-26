Necmettin Batırel: 'Ya herru ya merru', İsrail'e bela yağacak! Başkan Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti!
Dolar kurunun sürekli olarak düşeceğini ifade eden ekonomist Necmettin Batırel'den Türkiye ekonomisine dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi. "Artık ok yaydan çıktı, ya herru ya merru..!" diyerek yeni öngörülerde bulundu.
İşgalci İsrail Gazze'deki sivil halka yönelik katliamına hız kesmeden devam ederken, Ekonomist Necmettin Batırel, Türk ekonomisine ilişkin çok ama çok önemli bir yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı.
Necmettin Batırel, Kim dost kim düşman belli oldu diyerek ifade etti.
İşte Batırel'in o yazısı:
Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan mazlumların sesi olacak tüm dünyayı ayağa kaldıracak. Artık ok yaydan çıktı, ya herru ya merru... Kim dost kim düşman belli oldu. Göreceksiniz 3 bin çocuğu acımasızca parçalayarak öldüren İsrail'e bela yağacak. Rabbim herşeyi görüyor.
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