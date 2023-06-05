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Ekonomi Necmettin Batırel sessizliğini bozdu: Dolar kuru 15.28....
Ekonomi

Necmettin Batırel sessizliğini bozdu: Dolar kuru 15.28....

Yeniakit Publisher
2023-06-05 11:04:00 -
Necmettin Batırel sessizliğini bozdu: Dolar kuru 15.28....

Dolar kurunun sürekli olarak düşeceğini tahmin eden ekonomist Necmettin Batırel'den dolar-enflasyon ilişkisine dair dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Dolar kuru için düşüş beklentisi uzun zamandır gerçeğe dönüşmezken kabinede Mehmet Şimşek'in dümene geçmesi herkesi heyecanlandırıyor.

Enflasyon yüzde 40'ın altın düşerken dolar kuru ise 21 liranın üzerinde işlem görüyor.

Ekonomist Necmettin Batırel, dolar-enflasyon ilişkisiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Batırel, "3 Haziran 2022’de dolar kuru 16.48 TL idi. 1 yıl sonra 20.92’ye çıktı, %27 değer kazandı. Oysa enflasyon %43.. Arada 16 puan fark var. Eğer enflasyon gerçekse doların 23.56 TL olması gerekiyor. Kur gerçekse, doların 15.28 TL’ye düşmesi gerekiyor" dedi.


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Yorumlar

Şeyh Şamil bu

Bir ülke düşünün ki döviz hiç bir zaman düşmez geri gelmez. Bu güçlü olabilmekle ilgili. Önce ihracatı 1 trilyon dolara ithalatı da en fazla bunun %10 nuna çekerseniz TL dünya para birimi olur.
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