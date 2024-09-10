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Ekonomi Necmettin Batırel çılgına döndü: Çözün olayı artık! Millet bıktı bu yalan ifadeleri okumaktan
Ekonomi

Necmettin Batırel çılgına döndü: Çözün olayı artık! Millet bıktı bu yalan ifadeleri okumaktan

Yeniakit Publisher
2024-09-10 12:32:00 - 2024-09-10 12:38:38
Necmettin Batırel çılgına döndü: Çözün olayı artık! Millet bıktı bu yalan ifadeleri okumaktan

Ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye'yi sarsan Narin Güran olayıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ekonomist Necmettin Batırel, Narin Güran soruşturması için sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber 19 gün sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu. Narin, dün toprağa verildi.

Narin olayıyla ilgili konuşan Necmettin Batırel, "Narin tüm ülkenin yüreğini yaktı. TBMM'de derhal çocuk cinayetlerine idam cezasını öngören kanun çıkarılmalı. Başka Narinler ölmesin. Bu canavarlar başka türlü önlenemez. Bunlar insan değil, hayvan değil. Eli ayağı gözü kulağı olan şeytandır. Konuşturun canileri çözün şu olayı artık. Millet bıktı bu yalan ifadelerin okumaktan.. Gerçeği görmek istiyor. Narin'imi katledeni çıkarın milletin karşısına, onu tükürükle gebertsinler" dedi.

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