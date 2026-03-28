  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'ta yer alan evine saldırı düzenlendi.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın 29. gününde, saldırıların bölge geneline yayılmasıyla ilgili endişe gittikçe artıyor. Son olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki evi, dronların hedefi oldu.

Neçirvan Barzani'nin evine gerçekleştirilen saldırı sonrası bölgede patlama sesleri duyulduğu ve IKBY tarafından teyakkuza geçildiği belirtildi.

SUDANİ'DEN BARZANİ'YE TELEFON

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'den saldıraya ilişkin kınama geldi. Neçirvan Barzani'ni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Sudani, olayı araştırmak üzere ortak bir güvenlik ve teknik heyet kurulması talimatını verdi. Irak Başbakanı, "Hükümet; bölgesel veya uluslararası hiçbir yasa dışı tarafın Irak'ı bölgesel çatışmaların içine çekmesine izin vermemeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.

 

IRAK HAVA SAHASI 3 GÜN DAHA KAPALI

Öte yandan; ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bu süreyi 3 gün daha uzattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kararın 31 Mart Salı günü saat 12.00'ye kadar geçerli olacağı belirtildi.

Irak, 28 Şubat'ta ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayarak hava sahasını 24 saatliğine uçuşlara kapattığını duyurmuştu. Bu süre daha sonra birkaç defa daha uzatılmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23