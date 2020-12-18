  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Necip Hablemitoğlu kabri başında anıldı
Aktüel

Necip Hablemitoğlu kabri başında anıldı

Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu: - "Olup bitenler ne bizim ne de bu ülkenin yazgısı. Kabul etmiyorum. Necip Hablemitoğlu yazmasın, konuşmasın, sussun diye yok edildi"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:25:26 -
Necip Hablemitoğlu kabri başında anıldı

ANKARA (AA) - Ankara'da 18 yıl önce evinin önündeki silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, kabri başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki törende Şengül Hablemitoğlu, eşinin kabrine karanfil bıraktı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Şengül Hablemitoğlu, anma törenine katılanlara teşekkür ederek, şöyle dedi:

"O kadar çok ölüm var ki Necip Hablemitoğlu gibi. Sonra her ölüm acı bir hikayeye dönüşüyor. Türkiye'nin utancı oluyor. Türkiye'nin karanlık cinayetler tarihi var. Bu karanlık cinayetler tarihi, Türkiye'nin insanları için bir yük. İnsanca düşününce bizim aklımız almıyor. Olup bitenler ne bizim ne de bu ülkenin yazgısı. Kabul etmiyorum. Necip Hablemitoğlu yazmasın, konuşmasın, sussun diye yok edildi. Ne hakla? Hangi hakla? Kim karar verdi?"

Davanın yıllardır hukuki bir dosyasının olmadığını belirten Hablemitoğlu, "Soruşturmanın zaman aşımına bırakıldığını biliyorduk. Sonra 2016'ya geldik, soruşturma sil baştan başladı. Kesin olarak anladık ki kimse bir şey yapmamış o güne kadar. Cinayetin üzerinden 14 yıl geçmişti ve hiçbir şey yapılmamıştı. Biz bir babayı, eşi, arkadaşı, üniversite hocasını kaybettik. Bizden çalındı. Dilerim bu kirli yapı, adı her neyse bir gün paramparaça olur." ifadelerini kullandı.

Anmaya Hablemitoğlu'nun ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!
Dünya

İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!

Kahire’de 2016’da İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni’nin işkence ile öldürülmesi, İtalya ile Mısır arasında krize neden olmuştu. İtalya..
Bakan Akar'dan bomba ABD ve PKK açıklama
Gündem

Bakan Akar'dan bomba ABD ve PKK açıklama

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Aramızdaki en büyük problem S400 değil, PKK" dedi.
CANLI YAYIN! Aczmendi tarikatı lideri Müslim Gündüz’den yeniakit.com.tr’ye bomba açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Aczmendi tarikatı lideri Müslim Gündüz’den yeniakit.com.tr’ye bomba açıklamalar

28 Şubat'ın gündemden düşmeyen isimlerinden Aczimendi lideri Müslim Gündüz, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programı canlı..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay