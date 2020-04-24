Necip Fazıl'ın coşkun kaleminden peygamber efendimizin hayatı: Çöle İnen Nur

Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı Ramazan-ı Şerif ayında, rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) hayatını Necip Fazıl'ın coşkun üslubuyla kaleme aldığı Çöle İnen Nur isimli kitabından okuyabilirsiniz.

SİYER GELENEĞİ ETRAFINDA KALEME ALINAN BİR ESER

Siyer adıyla akademk kürseleri kurulan ve binlerce kitaba konu olan peygamber efendimizin hayatı, Necip Fazıl'ın eşsiz betimlemeleriyle insan zihninde daha kalıcı hale geliyor. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamadığımız şu günlerde bir çırpıda bitirilecek biyografi dalındaki bu eseri mutlaka okuyun. Türk Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nde eserden şu sözlerle bahsedilmektedir:

Özellikle genç aydınlara hitap edecek seviyede dinî yayınların bulunmadığı 1950 öncesinde Necip Fazıl’ın İslâmî konularda önemli çalışmaları olmuştur. Hayatının son yıllarına kadar devam eden bu çalışmaların her biri ilmihal, siyer, hadis, tasavvuf, evliya menâkıbı, İslâm tarihi, na‘t, silsilenâme gibi Türk-İslâm geleneğinde yüzyıllardan beri süregelen tür ve biçimleri daha edebî bir üslûpla ve yeni terkiplerle deneme mahiyetindedir. Çöle İnen Nur, Necip Fazıl’ın siyer geleneği etrafında kaleme aldığı bir eserdir.

Tefrika edilmesi, baskı düzeni ve üzerinde yaptığı değişikliklerden dolayı Necip Fazıl’ın eserlerinin çoğu gibi karışıklık gösteren Çöle İnen Nur, ilk defa Büyük Doğu dergisinde (sy. 57, 6 Aralık 1946) yayımlanmaya başlanırsa da derginin kapatılmasıyla yayıma ara verilir. Büyük Doğu yeniden çıkınca yazarın konuya hayatî çapta değer verdiği belirtilerek okuyucunun beklemesi istenir. Bu serinin sonuna doğru (sy. 85-87, Mart 1948) tefrikaya yeniden başlanır. Eserin en uzun süreli yayımı, derginin 1949-1951 yılları arasında çıkan III ve IV. serilerinde seksen beş tefrika sayısına kadar ulaşan neşri olur. Tefrika edilen bölümler eserin tamamının ancak dörtte biri kadardır. Bu tefrikasında eser Abdülhakim Arvâsî’ye ithaf edilir ve kitap halindeki baskılarında da aynı ithaf devam eder. Büyük Doğu’nun IX. serisinde (1959) “O Ki O Yüzden Varız” başlığı ile yeniden yirmi üç sayı daha devam edecek tefrikasına başlanır.