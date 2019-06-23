Necdet Gökçınar oyunu kullandı! İşte ilk sözleri Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, oy kullanma işleminin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, oyunu kullanmasının ardından açıklamada bulundu. YSK’nin seçimin yenilenmesine ilişkin kararının ardından 10 milyon 560 bin 963 seçmen 31 bin 342 sandıkta bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için oy kullanıyor. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar da oyunu kullandı. Oyunu Beykoz'da kullanan Gökçınar, gazetecilere açıklamada bulundu. Seçimin hayırlara vesila olmasını dileyen Gökçınar, güzel bir sonuç umduğunu söyledi. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın açıklaması şu şekilde: Hayırlı bir netice umuyoruz. Halkın iradesinin sandığa yansıması en büyük temennimiz. Seçimin evvela İstanbul'umuz sonra Türkiye'miz ve bütün insanlık için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir sonuç umuyorum.

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