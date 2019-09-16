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Necdet Ersan parkı yenilenen görüntüsü ile çok beğenilecek

Nevşehir Belediyesi tarafından Necdet Ersan Parkı’nda yenileme çalışması başlatıldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:22
Necdet Ersan parkı yenilenen görüntüsü ile çok beğenilecek

Nevşehir Belediyesi tarafından Necdet Ersan Parkı’nda yenileme çalışması başlatıldı. Belediye Başkanı Rasim Arı, incelemelerde bulunduğu parkın Nevşehir’e yakışır bir alan haline döneceğini belirtti.


Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileme çalışmaları başlatılan Ragıp Üner Caddesi’ndeki Necdet Ersan Parkı’nda incelemelerde bulundu. Beraberinde AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Belediye Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Ersan Erkut ile birlikte burada gerçekleştirilecek olan düzenlemelere ilişkin bilgiler alan Arı, parkın yenilenen hali ile büyük beğeni toplayacağını kaydetti.


Yapılacak olan düzenleme çalışmaları ile birlikte parkta Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan ATM’lerin geriye çekileceğini ve burada oluşturulacak meydan içerisinde yapılacak olan peyzaj çalışmaları ile birlikte bu alana süs havuzları ve şehir mobilyalarının yerleştirileceğini ifade eden Arı, ayrıca bir süre önce bakım çalışmaları tamamlanan Damat İbrahim Paşa heykelinin de bu alana yerleştirileceğini açıkladı.


Arı, “Nevşehir’in en eski parklarından biri olan ve eski belediye başkanlarımızdan Necdet Ersan’ın ismini taşıyan parkımızı tamamen yeniliyoruz. Parkın Atatürk Bulvarı yönüne bakan bölümünde oluşturacağımız meydan aynı zamanda Nevşehirlilerin buluşma noktası olacak. Burada yapacağımız düzenlemelerle parkımızı estetik bir görünüme kavuşturacağız. Yerleştireceğimiz kent mobilyaları, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları, çevre düzenlemesi, aydınlatma sistemleri ile bu alan Nevşehir’e ve ismine yakışır bir hale dönüşecek. Ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak tüm bu düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacak.” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:22
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