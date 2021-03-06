Necati Şaşmaz'dan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması

Önce 'Savcı Leyla' karakteriyle tanınan Çiğdem Batur, ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun açıklamalarına rağmen Necati Şaşmaz ve 'Kurtlar Vadisi Kaos' ile ilgili haberler devam ediyor. Peki ‘Kurtlar Vadisi’ fanlarının beklentisi gerçeği yansıtıyor mu? İşte detaylar...



Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Kurtlar Vadisi Kaos dizisi başlayacak mı?" başlıklı yazısı şöyle:

"Yazılanlara bakılırsa ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ çoktan ekranlarda olmalıydı; ama değil.

‘Kurtlar Vadisi Kaos’ için birçok kanalın adını telaffuz eden dizinin fanları, sonunda Show TV’de karar kıldı. Ancak kanal yönetimi bunu doğrulamadı. ‘Kurtlar Vadisi’ internette çok tık’landığından sosyal medyada çok beğenildiğinden mi bilmiyorum, haberlerin ardı arkası gelmedi.

Projede 'Savcı Leyla'yı oynayan Çiğdem Batur, Instagram’da takipçileriyle yaptığı sohbette, 'Kurtlar Vadisi Kaos’la ekrana dönecek misin?' sorusuna, 'Bu konudaki her haberde adım var, fakat doğruluk payı yok' diye yanıt verdi.

İnternette ‘Kurtlar Vadisi Kaos’u köpürtmeye devam edenler ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ ekrana ara verince bu kez yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nu da dizinin kadrosuna dahil etti. İmirzalıoğlu, 'Arkadaşlar teklif geldiğini ben de gazetelerden okudum. Oyunculuğu bırakmadım. Teklif gelirse bakarız' dedi.

Kanal yalanladı, dizide oynayacakları yazılanlar, 'Haberimiz yok' dedi. O zaman bu yazılanların kaynağı ne? Kanaatim o ki, Necati Şaşmaz’ın ‘Kaos’ üzerine yaptığı açıklamalar ‘Kurtlar Vadisi’ fanlarını da umutlandırıp gaza getirdi.

'Bir şeyi 40 defa söylersen olur' derler. ‘Olumlamanın gücü’ne inanan Necati Şaşmaz ve ‘Kurtlar Vadisi’ fanlarınınki de o hesap. Nereden mi çıkardım bunu?

‘Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor’ haberleri internette ilk çıkmaya başladığında basın danışmanına mesaj atıp, Necati Şaşmaz’ın bu konudaki görüşünü istedim.

'Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Kaos adıyla ekrana dönecek mi?' soruma o gün Necati Şaşmaz’ın verdiği yanıt şuydu:

'Bu merak mı? Bumerang mı?'

Bir soruya soruyla yanıt vermek 'Evet' veya 'Hayır' yerine 'Havet' demek; kırmızı ya da yeşil ışık yerine sarı ışık yakmak demek!"