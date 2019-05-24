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Necati Demirkol: “Metin Oktay ruhuyla kutlayalım”

Galatasaray Eski Yönetim Kurulu Üyesi Necati Demirkol, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu değerlendirdi.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:31
Necati Demirkol: “Metin Oktay ruhuyla kutlayalım”

Galatasaray Eski Yönetim Kurulu Üyesi Necati Demirkol, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu değerlendirdi. Şampiyonluk kutlamalarını kimseyi kırmadan Metin Oktay ruhuyla kutlamaları gerektiğini söyleyen Demirkol, “Galatasaray iki kulvarda da haklı bir şampiyonluk elde etti” dedi.


Galatasaray’ın Türkiye Kupası ve Süper Lig zaferini değerlendiren Necati Demirkol, sarı-kırmızılı ekibin başarısını kutladı. Düzenlediği iftar davetinde Galatasaray’ı takip eden basın mensuplarıyla bir araya gelen Demirkol, kazanılan şampiyonluklarla ilgili konuştu. Galatasaray’ın haklı bir şampiyonluk kazandığını ve Türkiye Kupası’nı da müzesine götürdüğünü ifade eden Demirkol, “Şimdi bu şampiyonlukları kutlama zamanı. Ama benim dileğim, şampiyonlukları kutlarken kimseyi kırmadan, Metin Oktay ruhuyla, Metin Oktay nezaketiyle bu kutlamaları yapmak. Galatasaray, Fatih Terim önderliğinde kadrosunun hakkını vererek başarıya ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 13:31
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