Çocuklarda gizli şeker tehlikesine dikkat!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çocuklarda gizli şeker tehlikesine dikkat!

Çocuklarda gizli şeker tehlikesine dikkat çeken uzmanlar, günlük alışkanlıkların diyabet riskini etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Foto - Çocuklarda gizli şeker tehlikesine dikkat!

Çocukluk çağında görülen sağlık sorunları yalnızca genetik faktörlerle sınırlı kalmıyor. Günümüzde düzensiz beslenme alışkanlıkları, paketli gıda tüketiminin artması, hareketsiz yaşam ve uzun ekran süreleri çocukların metabolik sağlığını da etkileyebiliyor. Özellikle yüksek şeker içeren içecekler ve işlenmiş gıdaların sık tüketilmesi, çocukluk çağında obezite ve Tip 2 diyabet riskini artırabilen faktörler arasında değerlendiriliyor.

Foto - Çocuklarda gizli şeker tehlikesine dikkat!

BESLENME DÜZENİ YALNIZCA KARIN DOYURMAKLA SINIRLI KALMAMALI: Batıgöz Balçova Cerrahi Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Fikret İşbilir, çocukluk döneminde kazanılan yaşam alışkanlıklarının ileriki yaşlardaki sağlık üzerinde belirleyici rol oynadığını belirterek ailelerin bu konuda bilinçli hareket etmesinin önemine dikkat çekiyor. Uzm. Dr. Fikret İşbilir’e göre çocukların günlük beslenme düzeni öğün sayısından ibaret değildir. Gün içinde tüketilen yiyeceklerin içeriği, içecek tercihleri, fiziksel aktivite düzeyi ve uyku düzeni metabolik denge üzerinde etkili olabiliyor. Özellikle gazlı içecekler, aromalı içecekler, hazır meyve suları ve yüksek şeker içeren atıştırmalıkların çocukların günlük enerji alımını artırabildiğini belirten uzmanlar, bu durumun zamanla kilo artışı ve insülin direnci gibi sorunlara zemin hazırlayabileceğini de ifade ediyor. "Çocukların beslenmesinde glisemik indeksi düşük (kan şekerini yavaş yükselten) tam tahıllar, baklagiller ve lifli gıdalara öncelik verilmelidir. Beyaz un ve paketli atıştırmalıklar gibi 'boş kalorili' gıdalar kan şekerinde ani dalgalanmalar yaratarak açlık krizlerini tetikler."

Foto - Çocuklarda gizli şeker tehlikesine dikkat!

MASUM GÖRÜNEN İÇECEKLER FAZLA ŞEKER İÇEREBİLİR: Çocukların gün içinde tükettiği bazı içeceklerin fark edilenden daha fazla şeker içerebildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Fikret İşbilir, ailelerin ürün içeriklerini okuma alışkanlığı kazanmasının önemli olduğunu söylüyor. "Tip 2 diyabet, vücudun insülin hormonunu etkili kullanamaması (insülin direnci) sonucu kan şekerinin yükselmesiyle karakterize kronik bir durumdur. Çocuklarda bu süreç genellikle yavaş ilerler. Pankreas, yükselen şekeri dengelemek için daha fazla insülin salgılamaya çalışır; ancak bir noktadan sonra yetersiz kalır ve 'gizli şeker' olarak bilinen pre-diyabet tablosu ortaya çıkar. Erken müdahale edilmediğinde ise bu durum kalıcı bir diyabete dönüşebilir." Özellikle meyveli, enerji verici veya çocuklara özel ifadeleriyle sunulan bazı ürünlerin yüksek miktarda şeker içerebildiğini belirten uzmanlar, günlük sıvı ihtiyacının öncelikle su ile karşılanmasının daha doğru bir yaklaşım olabileceğini vurguluyor. Ev yapımı ayran, şekersiz komposto, taze hazırlanmış yoğurt bazlı içecekler veya doğal içerikli alternatifler çocukların beslenme düzeninde daha dengeli seçenekler arasında değerlendirilebilir.

Foto - Çocuklarda gizli şeker tehlikesine dikkat!

HAREKETSİZLİK METABOLİK RİSKLERİ ARTIRABİLİYOR: Modern yaşam alışkanlıklarının çocukların fiziksel aktivite düzeyini azaltabiliyor, özellikle uzun süre ekran karşısında vakit geçirilmesinin hareketsiz yaşamı beraberinde getirdiği de bir gerçektir. Düzenli fiziksel aktivitenin yalnızca kilo kontrolü açısından değil; kas gelişimi, uyku düzeni, dikkat süresi ve genel sağlık açısından da önemlidir. Çocuklar, günlük yaşam içinde hareket etmeye teşvik edilmelidir. Açık havada oyun oynamak, yürüyüş yapmak, bisiklete binmek veya yaşa uygun spor aktivitelerine katılmak çocukların günlük hareket ihtiyacını destekleyen alışkanlıklar arasında yer alıyor.

Foto - Çocuklarda gizli şeker tehlikesine dikkat!

UYKU DÜZENİ DE METABOLİK SAĞLIĞIN PARÇASI: Çocuklarda düzensiz uyku alışkanlıklarının da metabolik denge üzerinde etkili olabileceğini belirten Uzm. Dr. Fikret İşbilir, geç saatlere kadar ekran maruziyetinin uyku kalitesini azaltabileceğini ifade ediyor. Yetersiz uyku; iştah mekanizmasını etkileyebiliyor, gün içindeki enerji dengesini bozabilir ve hareketsiz yaşam alışkanlıklarını artırabiliyor. Bu nedenle çocukların yaşlarına uygun uyku sürelerine sahip olması ve ekran kullanımının özellikle akşam saatlerinde sınırlandırılması öneriliyor.

Foto - Çocuklarda gizli şeker tehlikesine dikkat!

BELİRTİLER ERKEN DÖNEMDE FARK EDİLMELİ: Tip 2 diyabet yalnızca yetişkinlerde görülen bir sağlık sorunu olarak değerlendirilmemeli. Son yıllarda çocukluk çağında fazla kilo ve hareketsiz yaşam alışkanlıklarının artmasıyla birlikte metabolik risk faktörleri daha sık gündeme geliyor. Sık susama, sık idrara çıkma, hızlı kilo değişimleri, sürekli yorgunluk hissi, iştah artışı veya halsizlik gibi belirtiler bazı çocuklarda metabolik dengesizliklerin işareti olabilir. Ancak bu belirtilerin farklı sağlık sorunlarıyla da ilişkili olabileceği unutulmamalı ve değerlendirme mutlaka uzman hekim tarafından yapılmalıdır. “Çocukların beslenme düzeni, fiziksel aktivite alışkanlıkları ve uyku düzeni bir bütün olarak ele alınmalıdır. Yasaklayıcı yaklaşımlar yerine ailece sürdürülebilir sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak daha kalıcı sonuçlar sağlayabilir. Çocuklar çoğu davranışı ailesinden öğrenir. Bu nedenle ebeveynlerin yaşam biçimi çocukların gelecekteki sağlık alışkanlıkları üzerinde önemli rol oynar.”

