Çocuklarda gizli şeker tehlikesine dikkat!

MASUM GÖRÜNEN İÇECEKLER FAZLA ŞEKER İÇEREBİLİR: Çocukların gün içinde tükettiği bazı içeceklerin fark edilenden daha fazla şeker içerebildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Fikret İşbilir, ailelerin ürün içeriklerini okuma alışkanlığı kazanmasının önemli olduğunu söylüyor. "Tip 2 diyabet, vücudun insülin hormonunu etkili kullanamaması (insülin direnci) sonucu kan şekerinin yükselmesiyle karakterize kronik bir durumdur. Çocuklarda bu süreç genellikle yavaş ilerler. Pankreas, yükselen şekeri dengelemek için daha fazla insülin salgılamaya çalışır; ancak bir noktadan sonra yetersiz kalır ve 'gizli şeker' olarak bilinen pre-diyabet tablosu ortaya çıkar. Erken müdahale edilmediğinde ise bu durum kalıcı bir diyabete dönüşebilir." Özellikle meyveli, enerji verici veya çocuklara özel ifadeleriyle sunulan bazı ürünlerin yüksek miktarda şeker içerebildiğini belirten uzmanlar, günlük sıvı ihtiyacının öncelikle su ile karşılanmasının daha doğru bir yaklaşım olabileceğini vurguluyor. Ev yapımı ayran, şekersiz komposto, taze hazırlanmış yoğurt bazlı içecekler veya doğal içerikli alternatifler çocukların beslenme düzeninde daha dengeli seçenekler arasında değerlendirilebilir.