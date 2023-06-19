Ne zaman sıkışsalar Atatürkçülüğe sığınıyorlar

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Sırtlarını dayadıkları azınlıktan aldıkları cesaretle her türlü şımarıklığa imza atan seküler yobazlar, ne zaman köşeye sıkışsa ‘Atatürkçülük” kartını devreye sokuyor. İşte son yaşanan istismarcılardan bazıları... Fenerbahçe mali kongresinde spora siyaset soktuğu gerekçesiyle Fenerbahçe kongre üyelerince protesto edilen Uğur Dündar, “Ben esas olarak Mustafa Kemal’in askeriyim”, “Atatürk sevdalısı olduğum için bu görevi yapmamam gerekiyorsa buradan ayrılırım” diyerek çareyi Atatürk’e sarılmakla buldu. Dündar’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına, “Ölünceye kadar Mustafa Kemal’in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim” notunu düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Saçimden sonra depremzedelere yönelik yardımlar konusunda skandal yorumda bulunan oyuncu bozuntusu Eda Ece de çareyi Atatürk istismarında buldu. Gelen tepkiler sonrası özür dilemek yerine işi pişkinliğe vuran Ece’nin, “Mustafa Kemal Atatürk’ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti’ni ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı, ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı beni tanıyan herkes biliyor” demesi, “istismarın bu kadarına da pes” dedirtti. Sipariş haberler karşılığında çikolata kutuları içerisinde rüşvet aldıkları iddiası ortaya saçılan Cumhuriyet gazetesi de, içine düştüğü çukurdan kurtuluşu istismarda buldu. Gazetesi adına açıklama yapan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un, “ADD tarafından 2022 yılının Atatürkçüsü seçilen, Atatürk hakkında 20’ye yakın kitap yazan Alev Coşkun zaten buna izin veremezdi” ifadesi benzeri görülmemiş bir istismar ve pişkinlik örneği olarak yorumlandı.

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