Ne yaptın Umut Bulut! Kaçırdığı gol maça damga vurdu

Süper Ligin 15. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadında oynanan mücadeleyi Kayserispor 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Chery, Deniz Türüç ve Mensah kaydetti. Hafta içinde Kayserispor ile anlaşan Hikmet Karaman, takımıyla çıktığı ilk maçta 3 puan sevinci yaşadı.

Umut Bulut, akıl almaz bir gol kaçırdı

Maç 1-0 devam ederken, Kayserispor'da Umut Bulut akıl almaz bir gol kaçırdı. Kale sahası önünde topla buluşan Umut Bulut, topu ağlara gönderemedi. Bu pozisyon sonrası Umut Bulut, sosyal medyada futbol severlerden büyük tepki gördü.