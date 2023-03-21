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Spor Ne yaptın Arda Güler! A Milli Takım kampında attığı gol, sosyal medyayı kasıp kavurdu...
Spor

Ne yaptın Arda Güler! A Milli Takım kampında attığı gol, sosyal medyayı kasıp kavurdu...

Jorge Jesus tarafından Fenerbahçe'de üst üste iki maça çıkmayan Arda Güler, milli takımda farkını ortaya çıkardı. A Milli Takımımız, Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Aday kadroya davet edilen Fenerbahçeli Arda Güler de yapılan çalışmalarda yer yer aldı. Birçok Avrupa devinin yakından takip ettiği ve sezon sonunda sarı - lacivertlilerin kapısını çalacağı konuşulan genç yıldız, A Milli Takım kampında attığı golle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 20:25:00 - 2023-03-21 20:29:16

A Milli Takımımız, Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Aday kadroya davet edilen Fenerbahçeli Arda Güler de yapılan çalışmalarda yer yer aldı. Birçok Avrupa devinin yakından takip ettiği ve sezon sonunda sarı - lacivertlilerin kapısını çalacağı konuşulan genç yıldız, A Milli Takım kampında attığı golle sosyal medyanın gündemine oturdu.

A Milli Futbol Takımımız, 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta Hırvatistan ile Bursa'da karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlı ekibimiz, maçların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler de aday kadroya dahil edilen oyuncular arasında yer alıyordu.

Gerçekleştirilen antrenmanda yapılan minyatür kale maçta ise dikkat çeken bir olay yaşandı.

Rakip takımın pasında araya giren Arda Güler, kale ağzında Ozan Kabak ile karşı karşıya kaldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

18 yaşındaki yıldız futbolcu, çok şık bir hareketle topu minyatür kale ağlarına gönderdi. Güler'in attığı gol, sosyal medyada hızla yayıldı ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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