“Ne yapıyoruz biz abi ya!” Gerçekler böyle tatsızdır, rahatsız eder

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, ekonomik sıkıntıların ve toplumdaki değişimin orta sınıfın çözülmesine yol açtığını söyledi. Babaoğlu, insanların ekonomik zorluklar nedeniyle günlük yaşamda daha bencil hale geldiklerini belirtti. Sosyal medyanın ve medya manipülasyonlarının bu durumu daha da kötüleştirdiğini ifade eden Babaoğlu, toplumun cömertlik ve paylaşma duygusunu kaybettiğini vurguladı. Haşmet Babaoğlu, ekonomik krizin toplumsal değerleri de derinden etkilediğini söylediği yazısında şunları kaydetti:

" "Artık kimseyi düşünemiyorum" diyor...

"Ne akrabalarımın dertleri, ne ülke, ne de dünya!..

Tek bir günde başka biri oldum...

Tv'de Ortadoğu haberleri başlayınca zaplıyorum; gazete okumak istemiyorum; biraz sosyal medyaya bakıyorum, başım ağrımaya başlıyor.

Tek korkum var; işimde bir sıkıntı çıkması...

Geçen kırk yıllık arkadaşım küçük bir miktar borç istedi; sıkışmış; veremem dedim, mahcup oldum."

***

Sözünü kesip "ne oluyor; anlatsana" diyorum.

Enerjik biridir, ama sanki hepsi uçup gitmiş...

"Karım zorlayınca bizim oğlanı ortaokulda özele başlattık. Böyle bir planımız hep vardı ama enflasyon falan erteleriz diye düşünmüştüm." Sıkıntısının benzerlerini birkaç haftadır ne çok kişiden işitiyorum.

"Okul ücreti çok ama taksite bölünce öderiz, sorun yok, dedim; Allah'a şükür. Fakat daha başlarken, elimize bir kağıt tutuşturdular; üniforma ve spor giysileri listesi. 45 bin lira. Sonra yemek parası dediler; görünce öyle kızmışım ki, tam hatırlamıyorum, 70 mi, 80 bin mi? Tabii bunun kitabı var, servisi var; her gün çıkacak başka masrafları var. Ne yapıyoruz biz abi ya!"

Bir haftadır, uyku düzeni bozulmuş "işinin bozulduğu"nu görüyormuş rüyalarında...

Abartma, diyorum; özel okul ebeveynlerine özgü çaylak anksiyeteleri bunlar...

Kendi söylediğime inanıyor muyum?

Biraz.

Tam emin değilim.

***

Orta sınıfın yaklaşan çözülüşüne ilişkin pandemi boyunca yazdıklarım bazılarımızın tepesini attırmıştı, hatırlıyorum.

Gerçekler böyle tatsızdır, rahatsız eder.

"Makul ücretler; normal harcamalar"a dair zihnimizde oluşmuş psikolojik bariyerler yıkılmaya mahkum...

Nobran insanlar dolduracak etrafımızı...

Cömertlik mi?

Sizlere ömür, geçmişte kalmış bir güzel hal!

Depresif, panik ataklı, aklı para hesabında, mecburen bencil insanlarla ne cömertliği!

***

Buyrun, işte size hayatın tam içinden bir hakiki hikaye!

Bir de devlet okulları var.

Durmadan para yutarak hali vakti yetmeyen kesimleri öyle hırpalıyorlar ki, nedense kimse sözünü etmiyor.

Beslenme çantasını doldurmak bile mesele!

Uzun konu tabii...

Ara ara yazacağım..."