  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ne yapacaksınız? Diyarbakır'da DEM'lilerden hadsiz tehdit!
Siyaset

Ne yapacaksınız? Diyarbakır'da DEM'lilerden hadsiz tehdit!

Yeniakit Publisher
2024-06-03 23:39:00 - 2024-06-04 00:05:53
Ne yapacaksınız? Diyarbakır'da DEM'lilerden hadsiz tehdit!

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasının ardından belediyeye kayyım atanmasını bahane eden DEM'liler, tehditler savurmaya başladı.

Diyarbakır'da DEM Partililer, basın açıklaması düzenledi.

Hakkında 3 ayrı terör soruşturması bulunan DEM'li Akış'ı bahane den grup, tehditler savurdu.

DEM Parti Diyarbakır İl Başkanı Pınar Sakık Tekin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Van’da, Hilvan’da sahip çıktığımız irademize Hakkari’de de sahip çıkıp, faşizme geçit vermeyeceğiz”

DEM Partili Cizre Belediyesi’nde işçi kıyımı tam gaz
DEM Partili Cizre Belediyesi’nde işçi kıyımı tam gaz

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DEM Partili Cizre Belediyesi’nde işçi kıyımı tam gaz

Detaylar ortaya çıktı: DEM Partili başkan milyonları kaçırırken yakalandı!
Detaylar ortaya çıktı: DEM Partili başkan milyonları kaçırırken yakalandı!

Siyaset

Detaylar ortaya çıktı: DEM Partili başkan milyonları kaçırırken yakalandı!

Terör seviciler Hakkari bahanesiyle Batman'da taşkınlık çıkarttı! Gözaltılar var...
Terör seviciler Hakkari bahanesiyle Batman'da taşkınlık çıkarttı! Gözaltılar var...

Gündem

Terör seviciler Hakkari bahanesiyle Batman'da taşkınlık çıkarttı! Gözaltılar var...

DEM Parti Hakkari için 'eylem' kararını açıkladı!
DEM Parti Hakkari için 'eylem' kararını açıkladı!

Siyaset

DEM Parti Hakkari için 'eylem' kararını açıkladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23