Ne yapacaksınız? Diyarbakır'da DEM'lilerden hadsiz tehdit!
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasının ardından belediyeye kayyım atanmasını bahane eden DEM'liler, tehditler savurmaya başladı.
Diyarbakır'da DEM Partililer, basın açıklaması düzenledi.
Hakkında 3 ayrı terör soruşturması bulunan DEM'li Akış'ı bahane den grup, tehditler savurdu.
DEM Parti Diyarbakır İl Başkanı Pınar Sakık Tekin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Van’da, Hilvan’da sahip çıktığımız irademize Hakkari’de de sahip çıkıp, faşizme geçit vermeyeceğiz”