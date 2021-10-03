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Siyaset Ne yapacaklarını şaşırdılar! Köpeklerin Kılıçdaroğlu'na verdiği tepki güldürdü
Siyaset

Ne yapacaklarını şaşırdılar! Köpeklerin Kılıçdaroğlu'na verdiği tepki güldürdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili kampı için geldiği Abant’ta bu sabah gölün etrafında tam turluk bir yürüyüş yaptı. 7 kilometreyi 67 dakikada yüksek tempoyla yürüyen Kılıçdaroğlu'nun sevmek istediği köpeklerin verdiği tepki ise güldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 17:25:00 - 2021-10-03 17:29:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin cuma akşamı aileleriyle birlikte giriş yaptığı TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’na dün öğleden sonra katıldı.

Bu sabah 07.00’de Abant Gölü etrafında yürüyüşe çıkan Kılıçdaroğlu, 7 kilometrelik parkuru 67 dakikada tamamladı. Yanındaki az sayıdaki milletvekili ve genel başkan yardımcısını yürüyüş temposuyla zorlayan Kılıçdaroğlu, göl kenarında karşılaştığı köpekleri sevmek istedi. Ancak köpeklerin Kılıçdaroğlu'ndan kaçması ve CHP liderinin yüz ifadesi dikkat çekti. 

Vatandaşlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu ve ekibi, pandemi kurallarını uygulamadı.

 

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