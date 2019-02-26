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Ne Venezuela Suriye ne de Maduro Esed!

Filistinli yazar Hüseyin Walid, Küresel haydut ABD'nin Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

26 Şubat 2019 Salı 12:46
Ne Venezuela Suriye ne de Maduro Esed!

Filistinli yazar Hüseyin Walid, “Venezuela’daki iş başındaki Maduro; Beşşar Esed, Muammer Kaddafi ve Saddam Hüseyin gibi diktatör değil” dedi.

Yazar Walid, diğer diktatörlerini aksine Maduro’nun iktidara, askeri darbeyle değil iki defa demokratik seçimle iş başına geldiğini savundu.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro iktidarını sonlandırmak için baskılarını artırdığı şu günlerde; Maduro'ya yönelik "diktatörlük" yaftası büyük eleştiri alıyor.

Filistinli yazar Walid, Maduro'yu, Saddam Hüseyin, Muammer Kaddafi ve Beşşar Esed gibi diktatörlerle karşılaştırmanın yanlış olduğunu savundu. Filistinli yazar, diğer diktatörlerini aksine Maduro'nun iktidara, askeri darbeyle değil, iki defa demokratik seçimle iş başına geldiğini savundu.

Yazarın, Maduro ile ilgili kaleme aldığı yazı şöyle:

ABD, savaş davulları çalıyor

“Pek çok iyi niyetli (ve bazıları kadar az) liberallerin iddia ettiği şeye rağmen, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin şu anki başkanı olan Nicolas Maduro , Esad değil, Venezüella Suriye, Libya veya Irak değil.

Aslında, Orta Doğu siyasetinin merceğini Venezüella'da devam eden duruma uygulamak çok tehlikeli değilse de saçma. Venezüella'nın Kolombiya ve Brezilya ile olan sınırlarındaki gerilimler sürekli yüksek olduğundan, ABD savaş makinesi, müttefikleri ve liberal medya ponpon kızları savaş davullarını dövdüler.

ABD destekli darbesi şu an tam hızıyla sürüyor ve Washington'un Venezela'ya bağlı askeri bir askeri saldırısı ufukta görünüyor, bu yüzden tembel ve zarar verici analizlere ve yanlış denkliklere maruz kalamayız. Tarihsel kayıt darbelerin ve askeri müdahalelerin yalnızca felaket getirdiğini ve vicdan halkının ne pahasına olursa olsun onlara karşı koyması ve reddetmesi gerektiğini gösteriyor.

ABD destekli darbeler ülkelere büyük zarar verdi

Salvador Allende'nin devrilmesinden ve 1973'te Şili'deki Augusto Pinochet'nin yükselişinden, 2009'da Honduras'taki Manuel Zelaya'yı kaçırmaya, ABD'nin sol ve merkez sol hükümetlere yönelik darbeleri Latin Amerika devletlerine büyük ve uzun süreli zarar vermiştir. kurumlar ve insanları.  Venezuela'da yapılan bu tür eylemlerin farklı bir şeyle sonuçlanacağını öne sürecek çok az şey var."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:46
  1. Maduro
  2. Hüseyin Walid
  3. Saddam Hüseyin
  4. Muammer Kaddafi
  5. Beşşar Esed
  6. Nicolas Maduro
  7. Esad

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  • yazyaz1 sa önce
    seçimle işbaşına gelmek diktatör olmaya engelmi.elbette bu insanlar arasında farklılıklar vardır ama neticesi nedir.

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