Ne var ne yok elden çıkarıyor! Bütçeyi sıfırladı İstanbul’u satıyor

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

CHP’de dönen yolsuzluklar karşısında sessizliğe bürünen zillet medyası, her fırsatta “Atatürk kurtardı AKP satıyor” şeklinde kirli bir algı operasyonuna imza atarken, gerçekte ise CHP’li belediye başkanları ele geçirdikleri belediyelerin mülklerini yok pahasına elden çıkarıyor.

Ne var ne yok elden çıkarıyor

Göreve geldiği 4 yıllık süre zarfında toplamda 2 milyon 337 bin 345,95 m2’lik 815 adet taşınmazın satışı için talepte bulunan ve bunun 1 milyon 970 bin 618,11 metrekarelik kısmına tekabül eden 598 adedini yok pahasına elden çıkaran CHP’li İmamoğlu, 2023 yılında da İBB’nin taşınmazlarını satmaya devam ediyor. Bugüne kadar aralarında çocuk parkları, yeşil alanlar, metro istasyonu olarak ayrılan yerler, cami yapımına tahsis edilen araziler ve içerinde yetişkin ağaçların olduğu toplam 815 adet taşınmaz için satış kararı alan İmamoğlu yönetiminin, ağustos ayında satışa çıkardığı İBB’ye ait mülklerden bazıları şöyle:

Pendik İlçesi Yayalar Mahallesinden bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 9325 ada, 7 numaralı parseldeki taşınmazın satış ihalesi 02 Ağustos 2023 tarihinde, 1 milyon 725 bin TL muhammen bedelle yapılacak.

Kağıthane İlçesi Merkez Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 6253 ada, 2 numaralı parselde bulunan ve 1 milyon 625 bin TL fiyat biçilen taşınmazın satış ihalesi yine 02 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

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Eyüpsultan İlçesi Gümüşsuyu Mahallesinde bulunan İBB’ye ait olan 575 ada, 1 numaralı parselde bulunan taşınmazın muhammen bedeli 682 bin 500 TL olarak belirlendi.

Fatih İlçesi Nevbahar Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 1801 ada, 14 numaralı parseldeki taşınmaza ise 2 milyon 250 bin lira istendi. Skandal satış ihaleleri, İstanbul’un kazanımlarının nasıl elden çıkarıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.