Ne umdu ne buldu! Akit'e dil uzatan T24 neye uğradığını şaşırdı
Terör sevici Pervin Buldan'ın babası Halis Yüzer geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Buldan'ın babasının ölüm haberinde "terör sevici" ifadesini kullandığı gerekçesiyle Yeni Akit'i hedef gösterip linç tahtasına koymaya çalışan T24 ise umduğunu bulmayarak baltayı taşa vurdu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı Yeni Akit'e destek verdi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın babası Halis Yüzer geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında öldü.
Silivri'de geçirdiği kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırılan terör sevici Pervin Buldan'ın babası Halis Yüzer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan Buldan'ın babasının ölüm haberinde Buldan'ın "terör sevici" olduğunu yazan Yeni Akit'i hedef gösterip saldıran T24 ise gelen yorumlar karşısında şoke oldu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı Yeni Akit'e destek verirken T24'ü suçladı. İşte Yeni Akit'e destek çıkan kullanıcıların paylaşımları: