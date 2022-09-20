Ne sevgisi, ne adanmışlığı! Siz Mustafa Kemal'in değil kraliçenin askerlerisiniz!

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, başta Cumhuriyet olmak üzere muhalif medyanın saltanat ve anti emperyalizm konusundaki ikiyüzlü tutumu da masaya yatırıldı.

Saltanat sisteminin 21. yüzyıla uygun olmadığını belirten Karahasanoğlu, Türkiye'deki muhaliflerin bu konudaki ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

Karahasanoğlu, söz konusu Osmanlı özelinde Müslümanlar olunca saltanat sistemini eleştiren muhalefet medyasının, İngiltere'de saltanat söz konusu olunca meşru gördüğünü ifade etti.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Ne diyor Cumhuriyet gazetesi, kraliçeye saygılarını sunuyor. Saltanata karşı... Osmanlı söz konusu olunca, Müslüman bir kişi söz konusu olunca ona karşı... "Olur mu ya, hangi devirde yaşıyoruz?" diyor. Ama kraliçeye gelince... düne kadar ne diyorlardı? "Sembolik o... Kral, kraliçe... Kim takıyor ki bunları?" Şimdi kimlerin nasıl taktığını görüyoruz, arabalarla nasıl geleceklerine kadar her şey ayrıntılarıyla düzenleniyor. "Burası ana baba günü, hava ulaşımı sorunumuz var" diye davetlilerin tarifeli uçakla gelmelerini istiyorlar. Kraliçe hayranlarımız, Cumhuriyet, Karar vs. diyorlar ki, "Adamlardaki mütevazılığa bak, tarifeli uçakla gelin buraya, diyorlar. Özel uçakla gelip masraf yapmayın..." Sanki kraliçe ödeyecek masrafları. İnsanları ezmek için davetlileri otobüslere dolduruyorlar. Ama bunlar ne diyorlar; ne kadar mütevazi, ne kadar alçak gönüllüler...

Karahasanoğlu, Cumhuriyet'in yukarıdaki "duygu dolu" haberini okuduktan sonra sözlerine şöyle devam etti:

Emperyalizme karşıyız diyen, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen Cumhuriyet, İngiltere söz konusu olunca, kraliçe söz konusu olunca adeta kraliçenin askerleri gibi karşımıza çıkıyorlar. Bu ülkenin öz çocukları, Müslüman insanlar söz konusu olunca "Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bizim karşımıza çıkıyorlar. Siz Mustafa Kemal'in askeri falan olamazsınız ya. Siz kraliçenin askeriniz işte. Charles, kraliçenin oğlu, anneden oğula geçmiş... Sevgi ve adanmışlık yazmış. Ne adanmışlığı ya? İngiltere kaç kişinin katilidir ya?