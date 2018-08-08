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Ne pompalı ne rambo bıçağı! Yaşlı kadının bir sözü işi bitirdi

Adana’da kentsel dönüşüm için evlerini yıkmaya gelen kepçeyi gören iki kişi, evlerinin damına çıkıp pompalı tüfekle ateş açıp şehrin göbeğinde terör estirdi. Şahıslar uzun uğraş sonrasında gözaltına alındı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:53
Ne pompalı ne rambo bıçağı! Yaşlı kadının bir sözü işi bitirdi

Alınan bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi Alidede Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede kentsel dönüşüm kapsamında, yıkılması gereken bir katlı müstakil ev için mahalleye kepçe geldi. Evleri yıkılacak olan iki kişi, mahallede adeta terör estirdi. Yıkım ekipleri ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

ŞEHRİN GÖBEĞİNDE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen iki şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıslar ikna olmadı. Bir kişi, üzerine astığı Türk bayrağı ile ‘Deveden büyük fil var’ diyerek evlerine yıkmaya çalışan belediye kepçesine tepki gösterdi. Üzeri yarı çıplak diğer kişi ise pompalı tüfekle defalarca havaya ateş açarak korku dolu anlara sebep oldu. Pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra o kişi daha sonra ‘Rambo’ bıçağı denilen kesici aletle yaklaşan polislere tepki gösterdi.

Daha sonra mahallelerinde oturan yaşlı bir kadın, şahıslara ‘İnin aşağı müteahhit ev verecek bizlere’ demesi üzerine şahıslar ikna oldu. Polis iki şahsı gözaltı aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:53
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