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Yerel Ne olduysa saniyeler içinde oldu! Kadıköy-Beşiktaş vapurunda dehşet anı
Yerel

Ne olduysa saniyeler içinde oldu! Kadıköy-Beşiktaş vapurunda dehşet anı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 14:34:00 -

Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurundan denize düşen bir kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. O anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.

Olay, dün saat 17.20 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Vapurda bulunanlar tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, denize düşen yolcunun olay yerine gelen Kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.

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