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Teknoloji Ne olduğu merak ediliyordu! Uzay aracından gelen garip sessin sırrı ortaya çıktı
Teknoloji

Ne olduğu merak ediliyordu! Uzay aracından gelen garip sessin sırrı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-04 12:51:00 -
Ne olduğu merak ediliyordu! Uzay aracından gelen garip sessin sırrı ortaya çıktı

Boeing’in Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetli Starliner uzay aracından garip seslerin geldiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise NASA, bu sesin kaynağına dair bir açıklama yayınladı.

Boeing’in NASA ortaklığında geliştirdiği Starliner uzay aracı üç aydan beri Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetli durumda. Sorunlarından kurtulamayan Starliner için geçtiğimiz günlerde yeni bir problem daha ortaya çıkmıştı. NASA astronotu Butch Wilmore, Boeing Starliner uzay aracından garip bir sesin geldiğini Johnson Uzay Merkezi'nde bulunan Yer Kontrol Merkezi'ne bildirmişti. Şimdi ise NASA, bu ses hakkında açıklama yaptı.

Garip sesin kaynağı belli oldu

NASA, yaptığı açıklamada, bu ürkütücü sesin Boeing Starliner ile ISS arasında hoparlörlerden kaynaklanan bir geri bildirim sorunu olduğunu belirtti. NASA'nın X platformunda yaptığı açıklamada, “Uzay istasyonunun ses sistemi karmaşıktır ve birden fazla uzay aracı ve modülün birbirine bağlanmasına izin verir. Bu tür parazit ve geri bildirimlerin yaşanması yaygındır," dedi. NASA, bu sesin mürettebat üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağını da vurguladı.

Starliner uzay aracı 5 Haziran'da NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'u ISS'e taşımıştı. Yaklaşık bir hafta sürmesi planlanan görev, Starliner’ın yörüngeye ulaşırken birkaç helyum sızıntısı yaşaması ve 28 iticisinden beşi arızalanması nedeniyle defalarca ertelendi. NASA yapılan incelemeler sonrasında Starliner’ın mürettebatla geri dönmesini uygun bulmadı.

Güncel takvime göre Starliner, 7 Eylül tarihinde Dünya’ya dönecek ancak bunu mürettebatı olmadan yapacak. İki astronot ise 2025 Şubat ayında SpaceX Dragon Crew-9 misyonu ile geri dönecek.

Kaynak:donanimhaber.com

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