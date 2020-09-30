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Medya Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu
Medya

Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu

A Haber spikeri İrem Sansak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 21:30:00 - 2020-09-30 21:36:41
Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu

 A Haber’de spikerlik yapan İrem Sansak Imstagram hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını açıkladı. Sansak, mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, yeni projelerin sinyalini verdi. İstifa sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Sansak'ın ayrılık sebebi ise bilinmiyor.

Sansak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

Bizim işimiz güzel bir ekip ruhundan geçer. Ve nasip olmaz bu yolculukta sizi destekleyen böyle güzel insanlarla karşılaşmak.
Şanslıydım ben o ruhu yakaladım. Ama artık veda zamanı.

ATV Haber ile başladığım A Haber ile sürdürdüğüm 11 yıllık Turkuvaz Medya yolculuğum bugün itibariyle sona erdi. Haberden programa pek çok yayında birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma ve mesajlarıyla gece gündüz varlığını hissettiren herkese teşekkür ederim.

Yeni projelerde görüşmek dileğiyle…

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Yorumlar

mehmet karakaya

Bunuda haber diye yayınlıyorsunuz. Haber değeri sıfır.
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