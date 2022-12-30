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Medya Ne oldu, rengin soldu Deniz? Sözcü’nün kalemşörü Zeyrek, hemen bu taktiğe başvurdu
Medya

Ne oldu, rengin soldu Deniz? Sözcü’nün kalemşörü Zeyrek, hemen bu taktiğe başvurdu

Halkın iktidarlara yön verebileceği konusunda doğruları yazan, ancak nedense bugüne kadar bütün iktidarların gözlerini kapatıp sağır kesildiği sorunlara AK Parti iktidarının çözüm getirdiği gerçeğini unutan Deniz Zeyrek, yine algı operasyonuna girişti.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 14:28:00 -
Ne oldu, rengin soldu Deniz? Sözcü’nün kalemşörü Zeyrek, hemen bu taktiğe başvurdu

Halkın iktidarlara yön verebileceği konusunda doğruları yazan, ancak nedense bugüne kadar bütün iktidarların gözlerini kapatıp sağır kesildiği sorunlara AK Parti iktidarının çözüm getirdiği gerçeğini unutan Deniz Zeyrek, yine algı operasyonuna girişti. 

Sözcü'deki köşesinde, AK Parti'nin irade gösterip sona erdirdiği problemleri küçümseme gayretine girişen Zeyrek, "Türkiye’de demokrasi ve insan hakları çok darbe aldı, çok yaralandı. Ancak son kalesi hiç sarsılmadı. O son kale de “iktidarın seçimlerle değiştirilebiliyor olması” gerçeğiydi. EYT’lilerin somut bir talep üzerinden, doğal bir şekilde ortaya çıkan örgütlü gücü, Cumhuriyet tarihinin en uzun iktidarına “Patron millettir ve iktidarı değiştirebilir” dedi. İktidarı kaybetmek istemeyen Erdoğan da yaklaşık 4 milyon oyu düşünerek bütün köşeli cümlelerini unuttu. O zaman: Emeği geçen herkese hayırlı olsun! Yaşasın sivil toplumun örgütlü gücü!" diyerek "cambaza bak" taktiğine başvurdu. 

 

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Yorumlar

mmt

adam doğruyu söylemiş ne var bunda

Ziya

Acınacak bir durumdasın zeyrek allah kimseyi senin durumuna düşürmesin zavallısın çok zavallı
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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