0553 313 94 23

Ne olacak bu X-Ray cihazları?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Ağustos 2017 yılında güvenlik amacıyla Ankara metrosunun her girişinde bulunan 130 x-ray cihazı ve 400 metal kapı dedektörü, bir yıl geçmesine rağmen Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) girişi hariç hiçbir yerde aktif edilmedi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:37
Ne olacak bu X-Ray cihazları?

OĞUZHAN GÜLTEKİN /ANKARA

Ankara genelindeki metro istasyonlarına yerleştirilen bu cihazların amacı çantayla gelen yolcuların çantalarının içinde patlayıcı, silah türü yasa dışı unsurları tespit etmek ve vatandaşın üstünü aramaktı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından kurulan sistemler Mustafa Tuna döneminde de faaliyete geçmedi. Ne zaman faaliyete geçeceği ise merak konusu oldu.

Henüz aktif edilmeyen cihazlar 1 yıldır kapılarda dururken, başlarında bekleyen güvenlik görevlilerinin, ellerindeki küçük metal dedektörleriyle insanları aradığına dikkat çeken vatandaşlar “Bu cihazlar uzun süredir burada ve hala faaliyete girmedi. Bizler tedirgin oluyoruz. Bir de başlarında bekleyen güvenlik görevlileri ellerindeki metal dedektörlerle insanların çantalarına bakıyorlar. Bu bizi rahatsız ediyor. Ya bu cihazları aktif hale getirsinler, ya da buradan kaldırsınlar” dediler.

Akit’in konuyu sorduğu belediye yetkilileri cevap vermezken, “Bu cihazların belli bir radyasyon seviyesinde olması gerektiği, o yüzden hâlâ kontrol aşamasında ve denetimlerinin yapıldığı öğrenildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:37
  1. Ankara
  2. ankara
  3. x-ray cihazı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köylüleri korkutan hayvan ölüsünün türü belli oldu!
    1. Köylüleri korkutan hayvan ölüsünün..
    2. Alman kadının evinden çıkanlar şoke..
    3. Bayram Namazı saat kaçta kılınacak?..
    4. Orgeneral Güler'in Kurban Bayramı..
    5. İslam insanlığa hayat kazandırmak için..
    6. Ülkü Ocaklarından Kurban bayramı mesajı
    7. Beşiktaş'tan Ozan Tufan bombası!..
    8. Yerli tüketime destek olmak için ne..
    9. Eve götürdüğü erkekleri elektro şokla..
    10. Doğalgaz ithalatı yüzde 19 azaldı!
    11. Beş yıllık kin cinayetle bitti! Kız..
    12. Komşuda bir dönem sona erdi
    13. PKK'dan kaçan 15 yaşındaki çocuk her..
    14. İran'dan Türkiye açıklaması:..
    15. Binali Yıldırım: Ülkemize dönük her..
    16. Tatile gidecekler dikkat! Hırsızlardan..
    17. Onları ölüme göndermeyin
    18. AK Parti'den ABD Büyükelçiliği..
    19. Bayramda nasıl beslenmeli... İşte..
    20. Taksim Camii'nde sona gelindi! İşte..
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sapkınlık hastalık!
    Sapkınlık hastalık!
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda