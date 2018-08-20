Ne olacak bu X-Ray cihazları?

OĞUZHAN GÜLTEKİN /ANKARA

Ankara genelindeki metro istasyonlarına yerleştirilen bu cihazların amacı çantayla gelen yolcuların çantalarının içinde patlayıcı, silah türü yasa dışı unsurları tespit etmek ve vatandaşın üstünü aramaktı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından kurulan sistemler Mustafa Tuna döneminde de faaliyete geçmedi. Ne zaman faaliyete geçeceği ise merak konusu oldu.

Henüz aktif edilmeyen cihazlar 1 yıldır kapılarda dururken, başlarında bekleyen güvenlik görevlilerinin, ellerindeki küçük metal dedektörleriyle insanları aradığına dikkat çeken vatandaşlar “Bu cihazlar uzun süredir burada ve hala faaliyete girmedi. Bizler tedirgin oluyoruz. Bir de başlarında bekleyen güvenlik görevlileri ellerindeki metal dedektörlerle insanların çantalarına bakıyorlar. Bu bizi rahatsız ediyor. Ya bu cihazları aktif hale getirsinler, ya da buradan kaldırsınlar” dediler.

Akit’in konuyu sorduğu belediye yetkilileri cevap vermezken, “Bu cihazların belli bir radyasyon seviyesinde olması gerektiği, o yüzden hâlâ kontrol aşamasında ve denetimlerinin yapıldığı öğrenildi.