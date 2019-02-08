Ne menem şeydir şu bağışıklık sistemi

Hep "bağışıklık sistemi" der dururuz. Tıbbi adıyla "immün sistemi".. Özellikle kanser hastalığı denilince akla ilk gelen kavramlardan birisidir bu.

Bağışıklık sistemi bizi, hastalıklardan korumaya çalışan bir kalkan vazifesi görür...

En basit haliyle anlatacak olursak; birçok askeri olan büyük bir ordu gibi düşünebilirsiniz. Bu askerler vücuda yaklaşan bir tehlike yani hastalık olduğunu fark ettikleri an savunmaya geçerler. Dahası bu askerler o tehlikeleri görür, hafızasına yerleştirir, bir sonraki yaklaşımlarında anında tanıyarak önlemlerini alırlar.

Yaradılış bir mucize korunması diğer mucize

Bağışıklık sistemi doğumla birlikte kusursuz bir şekilde çalışmaya başlamaktadır.

Bağışıklık sistemi doğumla birlikte aktif hale gelir ve canlının ölümüne kadar işleyişine devam eder. Yani doğadaki her canlı kendilerinde olmayan yabancı doku, molekül ve hücrelere karşı bir savunma mekanizmasına sahiptir.

Bir bebek doğumla birlikte anne karnından ayrılır ayrılmaz dış ortamda sayısız mikroorganizma ve yabancı maddelerle karşı karşıya kalır.

O anda hastalığa sebep olabilecek bütün virüs, patojen ve yabancı maddeleri tanıyıp, yok eden diğer bir deyişle vücudun hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlayan bu sistem bebeği koruması altına alır.

Bağışıklık sisteminin muazzam bir işleyiş mekanizması vardır. Bu sistem, vücuda giren veya vücutla temas halinde olan tüm yabancı madde hücrelerini tanır, en ince ayrıntısına kadar tarama yapar ve bunları korumakla görevli olduğu bebeğin sağlıklı doku hücrelerinden ayırt eder.

İlk görev, yabancı maddelerin vücuda girmelerini engellemektir, eğer bir şekilde girmişlerse, girdikleri yerde tutmak ve yayılmalarına izin vermemektir.

Eğer bağışıklık sistemi herhangi bir sebepten dolayı zayıflarsa vücudun koruma yeteneği de zayıflar. Bu zayıflığı fırsat bilen virüsler bir anda vücuda girmeye başlar ve grip, nezle gibi en basit hastalıklara karşı bile direnç gösterilemez.

Bağışıklık sisteminin organları nelerdir?

Bağışıklık sisteminin temel öğeleri akyuvarlar, kemik iliği, lenf sistemi, hormonlar ve bazı proteinlerdir. Bunların tabiri caizse karargahları şunlardır:

Bademcikler: Ağızdan gelebilecek yabancı maddelere karşı ilk engel görev yeridir. Bademciklerin içerisinde yer alan lenf damarlarından boyun ve çene altı düğümlerine doğru lenf sıvısı akmaktadır. Bu akma işlemi sırasında lenf damarlarının duvarından lenfosit salgılanır. Bu lenfositler ise vücuda giren patojen ve mikroorganizmaları temizleme işlemi yapmaktadır.

Lenf: Bağışıklık sisteminde yer alan hücre ve proteinleri, vücudun bir yerinden başka bir yerine taşıyan dolaşım sistemidir.

Lenf Düğümleri: Koltuk altı, çene altı, dirsek, boyun ve göğüslerde bulunan bu yapılar T ve B hücrelerinin bulunduğu merkezlerdir.

Lenf Bezleri: Yutağın üst kısmında, burun boşluğunun arka tarafında bulunan lenfoid dokulu parçalardır. Hastalığa sebep olan enfeksiyon ajanlarını ve onların ürettiği antikorları yakarlar.

Timus: Göğüs boşluğu içerisinde bir organdır. Kemik iliğinden çıkan savunma hücreleri buraya gelir, burada büyür, olgunlaşır ve bağışıklık sistemindeki görevlerini yerine getirmek üzere kana karışır.

Karaciğer: Karaciğer immünolojik etkin hücrelerinin üretim merkezidir. T hücreleri ilk olarak fetüs karaciğeri tarafından üretilmektedir.

Dalak: Karın boşluğunun sol üst tarafında bulunan bu organın en önemli görevi, fonksiyon dışı kalmış kanı süzmek ve bağışıklık sisteminde görev alan antibadi üreten hücrelerin gelişimini sağlamaktır.

Peyer Plakları: İnce bağırsakta yer alan peyer plakları, bağırsaktaki saldırıya geçebilecek patojenleri kontrol altında tutmakla görevlidir.

Kemik İliği: Bağışıklık sisteminde görev yapan tüm hücrelerin, kök hücrelerinin bulunduğu, üretildiği ve görev dağılımının yapıldığı yerdir.

Bağışıklık sistemi sizi korur. Siz de onu korumalısınız

Onun bunun gazına gelerek kendinizi harap etmeyin!

Bağışıklık sisteminin zayıf olması ihtimali, pek çok kişinin zaman zaman aklına gelen bir sorudur. Keşke basit bir testi olsa ama yok!

“Bağışıklık gücünüz 35 çıktı” diyebilsek. Maalesef henüz böyle bir test yok. Buna rağmen bazı insanların enfeksiyon ve hastalıklara karşı daha dirençli oldukları bazılarının ise havadan nem kaptıkları bir gerçek.

O kadar da karamsar olmayın, tabii ki bağışıklık sisteminizi güçlendirmenizi sağlayacak bazı tavsiyelerimiz olacak.

Öncelikle hamile kalmışsanız, asla alkol, sigara kullanmayın. Gerginlikten uzak durun ki, bebeğiniz ilk savunma sistemini güçlü oluştursun. Gelelim hayatta yapılacaklara...

Yağlı, tuzlu, unlu yiyeceklerden uzak durun.

Sebze, meyve tüketiminizi artırın.

Yemeklerinizde zeytinyağını tercih edin.

Stres, öfke, nefret duyguları bağışıklık sisteminin en büyük düşmanıdır. Herşeyi kafaya takmayın.

Onun bunun "tarafgirlik" eğiliminizi tahrik etmesine izin vermeyin. Gaza gelirsiniz, hatta eliniz ayağınız titrer. Enayilik etmeyin!

İyi ve kötü yönlerinizi kabul edin, kendinizle ve çocuklarınızla barışın, herkesi olduğu gibi kabul edin.

Düzenli spor yapın, en azından yürüyüş yapın.

Bağışıklığı güçlendirdiği iddiasıyla satılan ilaçların faydası falan yoktur. Aldanmayın.