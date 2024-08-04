Ne manyak manyak şeyler gördük, ama bundan daha manyak bir proje görmedik! Nepotizm iyi bi'şey değil başgan

'Behzat Ç' karakteriyle ünlenen Etimesgut'un CHP'li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sokak hayvanları düzenlemesi sonrası belediyenin tuhaf projesini açıkladı. Köpeklerin sokaklardan toplanmayacağını söyleyen Beşikçioğlu, "Ben belediye başkanı olarak can dostlarımızı belediyede görevlendireceğim." ifadelerini kullanarak "Yok artık" dedirtti. Söz konusu projeyi eleştiren Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç ise ironik yazısında şunları kaydetti:

"Köpekle konuşanı gördük.

İki ayaklı köpek annesi gördük.

Ne manyak manyak şeyler gördük. Ama başıboş köpekleri 'işe alarak' başıboş köpek sorununu bitirme projesinden daha manyak bir proje görmedik.

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Başıboş köpekler belediye binalarına, park ve bahçelere bekçi köpeği olarak atanacakmış?!

Böylece bu köpekler 'başıboş' değil, iş güç sahibi olacaklarmış!

İşleri güçleri olduğu için de artık insanlara saldırmayacaklar herhalde. (Niye ki, çalışan köpek ısırmaz mı?!)

İyi de kaç tane başıboş köpeği işe alacaksın?

Liyakat, kriterler falan?!.. Sorgulanacak mı?

Yoksa direkt mi görevlendirilecek?

Hangi tanıdık cinsleri, hangi görevlere atayacaksın?..

Nepotizm iyi bi'şey değil başgan!.."