Ne konuşacakları merak ediliyordu! AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesine ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KIılıçdaroğlu'nun sorunun neden kaynaklandığını gösteriyor"

Usta, Kanal 7'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Görüşmenin ne zaman olacağı konusunda tam bir bilgi yok. Bu hafta ya da diğer hafta için özel kalemler çalışacak diye konuşuldu. Muhtemelen Beştepe'de olacak. Hiç konuşulmaması anormaldi. Kılıçdaroğlu'nun Özel'in görüşme talebi sonrası 'Müzakere edilmez, mücadele edilir açıklaması bu sorunun nereden kaynaklandığını gösteriyor.

"İlk görüşme müzakerelerin başlaması açısından bir adım"

İlk görüşme karar değil, müzakerelerin başlaması ve devam etmesi açısından bir adımdır. Özgür Özel kendi önceki Genel Başkanları ve kendi parti ekipleriyle konuşarak gündemleri getireceğini söylüyor. En başta ekonomi olacak sanırım, kendisi de söylüyor. Bunlar bizim de ana gündemimiz. Ülkenin bu sorunlarının çözülmesi için 'konuşalım' demek güzel bir şey."

Özel: Sonuç alırsak diyalog kanalını açık tutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söylemişti:

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"CHP yurt içinde ana muhalefet partisi sınırların dışına çıkınca Türkiye'nin partisi. Türkiye'nin dış politikada önemli sorunları var. Alman Başbakanı sosyal demokrat. Alman Cumhurbaşkanı sosyal demokrat kökenli. İspanya başbakanı sosyal demokrat. Sayın Erdoğan'ın dünyada temas ettiği pek çok lider sosyal demokrat, sosyalist. Bu konuda ben kiminin yardımcısıyım, kiminle aynı masadayım. O yüzden Türkiye'nin meselelerinin çözülmesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli katkıları oluyor, olabilir. Çok uzun yıllardır terk edilmiş birtakım devlet geleneklerinin tekrar Türkiye'ye kazandırmak için son seçimin birinci partisi olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Hepsini Sayın Erdoğan'la görüşeceğiz. Önceliklendirerek oturacağız, görüşeceğiz. Sonuç alırsak bu diyalog kanalını açık tutacağız."