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Gündem Ne karlı dağlar, ne kapalı yollar hizmete engel oldu
Gündem

Ne karlı dağlar, ne kapalı yollar hizmete engel oldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye, bu konuda da tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor. En fazla aşılama yapan ülkelerin arasına giren Türkiye, olumsuz hava koşullarına rağmen yürüttüğü aşı çalışmalarıyla da dünyada adını sıkça duyurmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 09:29:00 -
Ne karlı dağlar, ne kapalı yollar hizmete engel oldu

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Yoğun kar nedeniyle araçlarla ilerleyemeyen aşı ekibi, fırtına ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden yürüyerek yaşlılara ulaşmaya çalışıyor. Salgının ilk günlerinde Batı ülkelerinde yaşlılar gözardı edilirken Türkiye, her koşulda yaşlılarına sahip çıkıyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarında eve kapanan 65 yaş üstü vatandaşlara her türlü hizmeti kapılarına kadar götüren görevliler, şimdi de aşılama çalışmalarında sınır tanımıyor. Tunceli, Van, Hakkari, Bitlis, Siirt ve Muş gibi çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü illerdeki en ücra köylere kadar giden aşı ekibi dün de Bingöl’de de 2 bin 500 rakımdaki karlı dağları aşarak köyünden çıkamayan vatandaşlara ulaştı...

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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker de karlı dağların ve kapalı yolların bile engel olamadığı aşı çalışmasını övdü. Şeker, “Kış mevsimi itibariyle ülkenin coğrafi zor şartlarında yaşayan insanlara ulaşım açısından iş daha da zorlaşıyor ama Sağlık Bakanlığımız, taşra teşkilatları ve fedakar sağlık çalışanları, gerçekten özverili bir şekilde çalışarak bu işi sahiplendi. Dünyada şu anda aşılama konusunda en istikrarlı, en düzenli ve planlı aşılama yapan ülke biziz. Sağlık çalışanlarımızın aile hekimlerinden başlayarak, 112 istasyonlarından ambulans ekiplerine ve hastanelerdeki aşılamalara kadar gerçekten çok güzel bir organizasyon var. Bu işi dünyanın en iyisi olarak bitireceğimizi düşünüyoruz. Eğer aşılamadaki seyrimizi yüzde 60’ın üzerine çıkarabilirsek o zaman zaten bağışıklığı getirmiş olacağız ve inşallah bu virüsten de ülkemizi kurtarmış olacağız. Tabii dünyadaki gelişmeler de çok önemli. Çünkü yayılım sadece ülkemizde değil tüm dünyada devam ediyor. Ülkemiz 180’e yakın ülkeye sağlık yardımı, aşıların tedariği, farklı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın ülkeye getirilerek tedavilerinin yapılması, alınan tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanmasıdaki başarıları ile Dünya Sağlık Örgütü’nün takdirle izlediği, tüm dünyanın da övgüyle bahsettiği bir pandemi sürecine imza atmıştır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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