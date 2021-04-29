Ne kadın dernekleri, ne sol gruplar ne de CHP... DHKP-C’nin infaz emri sus pus etti

Adem Yılmaz İstanbul

Terör örgütü DHKP-C’nin uzantısı Grup Yorum’un, açlık grevinde ölmek istemediği için intihardan vazgeçen üyesi Dilan Ekin için alenen infaz emri yayımladı. Ekin, ‘Açlık grevinde öleceksin’ dayatmasına direndiği için Grup Yorum tarafından hain ilan edildi. Ekin’in toplum tarafından aşagılanması, yüzüne tükürülmesi ve selam verilmemesi istenen skandal çağrıya ise ufacık bir olayda dahi ortalığı ayağa kaldıran azgın azınlık taş kesildi. İstismar edecekleri, sömürecek ve sonunda devleti suçlayacak bir malzeme çıkmayacağı için ne kadın dernekleri ne sol gruplar ne de CHP’den tek çıt çıkmadı.

Sessizlikleriyle bildiriyi imzalıyorlar

Şiirlerinden kan damlayan, türkülerinden nefret kusan Grup Yorum’un skandal infaz emrini Akit’e yorumlayan gazeteci Şükrü Sak, “Dilan, örgütten kopmuş biri değil. Sadece ‘açlık grevinde öleceksin’ dayatmasına direndiği için başına bunlar geldi. Bir grubun üyesine ‘açlık grevinde öleceksin’ dayatması, müzikle araçsallaştırılmış bir ideolojik tahakkümdür ve terörü müzikle araçsallaştırdıklarını gösterir. Kadına dair her konuda duyar kasan feminist oluşumlar, sol gruplar söz konusu kendi mahallesinden, kendi ideolojik aidiyetinden bir grubun yanlışı olunca, ahlaksızca, utanmazca, rezilce bir sessiziliğe gömülüyorlar. Muhtemelen hepsi Grup Yorum gibi düşünüyor ve susarak da bu bildirinin altına imza atıyor?” dedi.

İnsan hakkı, kadınlar, emeğin kutsallığı gibi konularda durmadan atıp tutanların, bir terör örgütünün çıkarı için aç kalarak ölmediğinden dolayı bir kadını dışladıklarına dikkati çeken İnsan Hakları Savunucuları Derneği Ali Akbaş işe şunları söyledi: “Her konuda en önde olan sol gruplara yakın insan hakları savunucuları, her kadın olayında duyar kasan feministlerden tek kelime açıklama çıkmıyor. Emsali görülmemiş bir iki yüzlülük. Türkiye’de marjinal sol örgütlere yakın kimselerin sanıldığı gibi insan haklarıyla, emekle işi yoktur. Bunların çoğu teröristlerle terör örgütleriyle kol koladır. Aslında bütün plan ve projeleri bu ölümler üzerinden Türkiye’yi zor duruma düşürmektir. Bir kadına terör örgütünün çıkarları için ölmek istemediğinden infaz emri verilmiştir, olayın özeti budur. Ancak gerçek yüzlerini bildiğimiz malum çevreden öylesine de olsa hiç bir cılız sesin çıkmaması düşündürücüdür.”