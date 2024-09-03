Ne kadar palavracı olduğunuzu bir kez daha ispatladınız! "Emcüklü siyaseti" onlar da sever

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, CHP'nin politikalarını ve söylemlerini sert bir dille eleştirdi. Genç, CHP’nin darbe girişimlerinden medet umduğunu ve demokrasiyi hazmedemediğini ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki liderlik mücadelesini bitirmek için daha da sertleştiğini söyleyen Genç, "CHP’nin değişimi sahte mi?" sorusunu gündeme getirdi. Genç, CHP'nin bu tavrının halkı kışkırttığını belirttiği yazısında şunları kaydetti:

"Deseydiniz ya, "fikir özgürlüğünü savunuruz, ama milli iradeye, seçilmişe, makama, hakaret küfre karşıyız. Ahır, geri zekalı, emcük memcük vs, kabul edilemez!.."

O zaman tartışırdık.

Bırakın karşı durmayı, küfrü hakareti protokolde en önde taltif ettiniz. Ödüllendirdiniz, onur konuğu yaptınız.

Halkın iradesine, seçtiğine küfreden edepsiz, idolünüz oldu.

Önceki gün söylemiştim ama tekrar edeyim;

Halkın yarıdan fazlasının oy verdiği cumhurbaşkanına hakaret edene ve ona oy verenlere (-ki bir tanesi de benim) "beyni emcüklenmiş geri zekalılar" diyen ahlaksızı baş tacı ettiniz.

Ne kadar palavracı olduğunuzu bir kez daha ispatladınız.

Dönüp dolaşıp aynı yere geldiniz.

Darbe ara rejim falan olmayınca hiç şansınız olmuyor değil mi?

Demokratçılık oynamaya çalışıyorsunuz ama onu da beceremiyorsunuz...

Ayrıştırarak, gererek, kin ve nefret saçarak siyaset yapmaktan kendinizi alıkoyamıyorsunuz.

Umurunuzda da değil, di'me?

Nasıl olsa en kötü şartlarda oduna saksıya tuvalet terliğine oy veren bir kitle var...

Ne kadar konforlu bir siyaset?!..

Şundan emin olun. CHP faşizan statükonun bekçisi, İslam karşıtı, vesayetçi, müstemleke valisi olmaya teşne, kerameti kendinden menkul bir partidir.

Demokratik bir sistemde asla normal bir muhalefet partisi olamaz.

Değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez!

Emcük.., pardon nokta...

Özgür Eş Başkan, emcüklü küfreden o edepsizi 9 Eylül'de CHP'nin açılış törenine, partinin kuruluş yıldönümü törenlerine davet etti.

Harika...

CHP içindeki liderlik-adaylık kavganızı bitirecek bir fırsat bu.

Mademki 'emcüklü siyaseti' bu kadar çok sevdiniz, baş tacı ettiğiniz küfürbazı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yapın, böylece adaylık kavgası bitsin.

Korkmayın, DEM/PKK hayatta itiraz etmez.

Zira 'emcüklü siyaseti' onlar da sever!.."

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