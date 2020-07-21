Ne kadar mala sahip olan kurban keser?

Kurban kesmenin hükmü nedir? Yükümlülük şartlarını taşıyan kimselerin kurban kesmeleri vacibdir. Buna göre, mukim ve zengin olan kimseye kurban kesmek vacibdir. Kurban ibadeti, kesmeye muktedir olanların asrı saadetten beri terk etmediği bir ibadettir. Bu ibadeti terk edenlere yönelik tehditler içeren hadisi şerifler variddir.

Kurban kesmeyi vacib kılan zenginliğin ölçüsü nedir?

Zekat alamayacak kadar zengin olan kişilerin kurban kesmeleri vacibdir. Kurbanda şer’i zenginliğin ölçüsü, fıtır sadakası nisabıyla aynıdır. Kişinin evi, ev eşyası, giysileri, hizmetçisi, bineği emsali temel ihtiyaç malları ve borcu dışında mülkiyetinde artma özelliği olsun olmasın 96 gram altın değerinde mala sahip olmaktır.