Ne kadar mala sahip olan kurban keser?
Kurban kesmek için kaç gram altın, kurban kesmek için nisap miktarı ne kadardır? Soruları mübarek Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki kurban kesmek için ne kadar zengin olmak gerekir, kurban kesmek için ne kadar paramız olması gerekir? İşte ne kadar mala sahip olan kurban keser? Sorusunun cevabı.
Kurban kesmenin hükmü nedir? Yükümlülük şartlarını taşıyan kimselerin kurban kesmeleri vacibdir. Buna göre, mukim ve zengin olan kimseye kurban kesmek vacibdir. Kurban ibadeti, kesmeye muktedir olanların asrı saadetten beri terk etmediği bir ibadettir. Bu ibadeti terk edenlere yönelik tehditler içeren hadisi şerifler variddir.
Kurban kesmeyi vacib kılan zenginliğin ölçüsü nedir?
Zekat alamayacak kadar zengin olan kişilerin kurban kesmeleri vacibdir. Kurbanda şer’i zenginliğin ölçüsü, fıtır sadakası nisabıyla aynıdır. Kişinin evi, ev eşyası, giysileri, hizmetçisi, bineği emsali temel ihtiyaç malları ve borcu dışında mülkiyetinde artma özelliği olsun olmasın 96 gram altın değerinde mala sahip olmaktır.