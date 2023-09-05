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Gündem Ne kadar FETÖ'cü ve NATO'cu zihniyette olan kişi var ise CHP'de yeniçeri ayaklanması başlattı
Gündem

Ne kadar FETÖ'cü ve NATO'cu zihniyette olan kişi var ise CHP'de yeniçeri ayaklanması başlattı

Yeniakit Publisher
2023-09-05 11:18:00 - 2023-09-05 11:22:05
Ne kadar FETÖ'cü ve NATO'cu zihniyette olan kişi var ise CHP'de yeniçeri ayaklanması başlattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e adaylığa engel olmaması karşılığında 100 milyon dolar verdiği iddiasıyla gündem gelen Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz bir kez daha çarpıcı bir iddia ile tartışma yarattı. Ne kadar FETÖ'cü ve NATO'cu zihniyette olan kişi var ise CHP'de yeniçeri ayaklanması başlattı... Bu değişim ve dönüşüm tayfasına etki ajanlığı yapan odakların sözcüleri kimlerdir?

İddianın sahibi bu kez Cengiz'in kendisi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hasan Cengiz, Prof. Dr. Aleksandr Dugin tarafından kendisine iletilen bir istihbarat ile 15 Temmuz darbe girişimini engellediğini öne sürdü.

Cengiz yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bir: FETÖ'nün  hain darbe  kalkışmasının  bir gün öncesinde ve ihanet  gününde de şahsımın misafiri kimdi?

Prof. Dr. Aleksandr Dugin....

Sayın Dugin ile Moskova'da birlikte düzenlediğimiz basın toplantısında Sayın Dugin'in14 Temmuz'da "Türk ordusunda hareketlilik  var" uyarısını kamuoyuna  servis  eden kişi kim?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hasan Cengiz...

Peki bu tarihi açıklamadan kimler rahatsız oldu?

İki: Rusya'nın neo naziler ile olan savaşını Rusya'nın meşru hakkı olduğunu sürekli dile getiren kişi kim?

Hasan Cengiz

Üç: FETÖ'cülerin ve NATO'cuların kuyruk acısının olanlardan biri de ben olamaz mıyım?

Nasıl  mı?

 

Dugin'i o gün Ankara'da konuk etmemden panikleyen FETÖ'cülerin kalkışmayı erken saatlere aldılar...

Fakat Türk Milletinin direnişini hesaba katmadılar...

Gece yarısından sonra kalkışma olsaydı belki Atlantik yönetime el koyacaktı...

Avrasya Platformu ile doğrudan bağlantılı kişilerin hain FETÖ'cüler ile olan destansı mücadelesi oldu mu olmadı  mı?

Peki bunları koordinasyon yapan kişi  kim?

Hasan Cengiz.

Peki Darbeci Genaral Akın Öztürk'ün kulağını kim patlattı?

Dört: Atlantik'in soytarıları, en çok  hangi siyasi çevrelerde?

Beş: Ne kadar FETÖ'cü ve NATO'cu zihniyette olan kişi var ise CHP'de yeniçeri ayaklanması başlattı... Bu değişim ve dönüşüm tayfasına etki ajanlığı yapan odakların sözcüleri kimlerdir?

Bu gladyo artıkları ve FETÖ'cüler, Sayın Kılıcdaroğlu'nu istifaya zorlayarak, yeni bir aktör ile CHP'yi yeniden dizayn etme girişimleri var mı yok mu?

Altı: Hasan Cengiz'e100 milyon dolarlık safsatayı, kimler dillendiriyor?

Bu safsata  kime yarıyor kime yaramıyor?

Değerli arkadaşlar, ben eleştiriye açık bir insanım... Ne kaybettiğimde havlu atarım ne de kazandığımda havaya girerim...

Ancak  haddini  aşanlara, haddimi her türlü aşacak kadar cevap veririm... Ancak gaza gelmem çünkü etraf, Atlantik'in gayrı meşru çocukları  ile dolu...

 

Herkesin zeka seviyesi, algı düzeyi eşit değil... Bunlar meclisten dışarı...

Eğer  çok merak ediyorsanız Hasan Cengiz'i Ana'nız Atlantik'e sorunuz...

Evet CHP değişmeli.. Söylemde de eylemde de, Anti Emparyalist çizgiye gelmelidir...

Tabiat boşluk bırakmaz... Tarlayı boş bırakırsan yabani otlar biter...

Şimdi  bu yabani otlar bana saldırmaya başladılar...

Samimi CHP tabanı oynanan oyunu çok erken fark etmeleri gerekiyor...

Her zamankinden daha çok Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkılması artık mecburiyet...

Hasan Cengiz"

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Bu iddia Türkiye’yi sarsar Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi için 100 milyon dolar para aldı
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Yorumlar

Bal

Madem Vedat Teker'de konuştu, bir çok insan inandı, Hasan Cengiz'de konuşsun, içini güzeelcene döksün ondan sonra hep beraber bakarız...

ali

Ekonomi ne alemde.Hiç bahsetmiyorsunuz..
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