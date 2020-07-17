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İSLAM

Ne kadar borcu olan kurban keser?

Borcu olan kurban keser mi? Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Kurbanlıklar pazarlara inmesiyle birlikte vatandaşlar da kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. "Borçlu olan bir kimse borcunu ödemeyi erteleyip kurban kesebilir mi, borçlu kimsenin kurban kesmesi caiz midir?" soruları yine vatandaşlar tarafından araştırılan konuların başında gelmekte. Peki kurban kesmenin ölçüsü nedir? Kurban kesmek için ne kadar mala sahip olmak gerekir? Ne kadar borcu olan kurban keser?

Yeniakit Publisher
2020-07-17 09:35:00 -
Ne kadar borcu olan kurban keser?

Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli  (nisap)  miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber  (s.a.s.) imkân bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle  (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkân bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir.

Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir ki, bunun ölçüsü de kişinin temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nâmî (artıcı)  olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın 80.18 gram altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır.

Kişinin malı olmakla birlikte borcu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.

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