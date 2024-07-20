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Gündem Ne Irak’ta ne de Suriye’de onlara rahat var! Terör örgütü PKK’ya ağır darbe
Gündem

Ne Irak’ta ne de Suriye’de onlara rahat var! Terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Yeniakit Publisher
2024-07-20 13:12:00 - 2024-07-20 13:23:08

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit edilen 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hal getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

 Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit ettiği 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!

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