Ne domates ne de patates: Ayın zam ve indirim şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Aralık ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 186 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 59 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

ARALIK AYINDA DİĞER SAĞLIK ÜRÜNERİ YÜZDE 51,95 ARTTI

2025 Aralık ayında sağlık harcamaları grubunda yer alan diğer sağlık ürünleri (antiseptik ürünler) fiyatı yüzde 51,95 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan taze fasulye yüzde 46,57, salatalık yüzde 40,17, üzüm yüzde 25,52, patlıcan yüzde 18,82, dana eti yüzde 10,81, kabak yüzde 10,50, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan çocuk bezi yüzde 9,30, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan fındık ezmesi yüzde 8,35, kuru soğan yüzde 7,72, eğlence ve kültür grubunda yer alan oyuncak yüzde 6,25, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan patates yüzde 6,18, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan altın mücevherat yüzde 5,74, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan margarin yüzde 5,74, eğlence ve kültür grubunda yer alan bilgisayar ekipmanları yüzde 5,56, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan konserve mısır yüzde 5,50 oldu.

ARALIK AYINDA UÇAK BİLETİ FİYATLARI YÜZDE 28,52 UCUZLADI

2025 Aralık ayında ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak bileti fiyatları fiyatı yüzde 28,52 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan karnabahar yüzde 24,94, portakal yüzde 20,01, pırasa yüzde 18,63, limon yüzde 17,23, kıvırcık salata yüzde 15,90, çarliston biber yüzde 11,48, sivri biber yüzde 10,52, dolmalık biber yüzde 6,80, ıspanak yüzde 6,54, şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 6,46, muz yüzde 5,35, benzin yüzde 4,61, çocuk pantolon yüzde 3,40, havuç yüzde 3,38, yumurta yüzde 2,83, erkek bot 2,76 oldu.