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Ne diyeceği merak ediliyordu! Putin kendisine küfür eden Biden'a cevap verdi

Yeniakit Publisher
2024-02-22 19:52:00 -
Ne diyeceği merak ediliyordu! Putin kendisine küfür eden Biden'a cevap verdi

Rusya lider Vladimir Putin, kendisine küfür eden ABD Başkanı Joe Biden'a cevap verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası kapsamında California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmıştı.

Ne diyeceği merak ediliyordu

Biden'a nasıl karşılık vereceği merak edilen Putin'den cevap geldi.

Rusya lider, Biden'a "kaba" cevabını verdi.

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