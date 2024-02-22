Ne diyeceği merak ediliyordu! Putin kendisine küfür eden Biden'a cevap verdi
Rusya lider Vladimir Putin, kendisine küfür eden ABD Başkanı Joe Biden'a cevap verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası kapsamında California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmıştı.
Ne diyeceği merak ediliyordu
Biden'a nasıl karşılık vereceği merak edilen Putin'den cevap geldi.
Rusya lider, Biden'a "kaba" cevabını verdi.