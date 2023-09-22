Ne çektin be Meral Hanım! Şimdi de bu çıktı

Altılı masayı dağıtmadan önce Meral Akşener’i yere göğe koyamayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, İYİ Parti liderinin son açıklamalarıyla birlikte dümen kırdı. Akşener’i köşesinden açıkça tahkir eden Balbay, solcu ahlakını gözler önüne seren yazısında özetle şunları kaydetti:

“Meral Akşener’in son açıklamalarını dinlerken insanın içi eriyor. Kahrından ağlayası geliyor. Sonra da balkondan karşıya bakıp iç çekerek haykırmak istiyor:

– Ne çektin be Meral Hanım!

Kan kustu kızılcık şerbeti içti, her şeyi içine attı, zehir içti zehir…

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Bu kadar zehir zemberek yaşam insanın sağlığına vurur…

Çok şükür sağlıklı görünüyor ama zehir bu, ne zaman ne etki yapacağı bilinmez ki!

Üstelik acılar sadece bu yılın değil! Ta 2018’den kalan, bitmek tükenmek bilmez bir kahır var içinde sevgili Meral Hanım’ın…

Önümüzde yerel seçim olmasa, bunları dinlemek, irdelemek iyi de olur ama CHP’nin önünde yerel seçimden de önce kurultay olduğunu dikkate alınca insan sormadan edemiyor:

– Dileriz Meral Hanım söylediği sözlerin, yaptığı açıklamaların ucunun nereye uzandığını biliyordur!”